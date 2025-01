Los duelos entre Rosa y Manu, los dos concursantes de Pasapalabra, están más interesantes que nunca cuando ya se ha superado el millón de euros de bote, lo que hace que la lucha entre ambos aún se recrudezca más y sea más emocionante.

Con esa pelea, además, la audiencia sigue sumando cifras espectaculares porque nadie quiere perderse el momento en que uno de los dos aspirantes consiga por fin completar las 25 definiciones del rosco de Pasapalabra y se embolse un premio que ya supera el millón de euros. Pero, mientras tanto, ambos intentan pulir sus actuaciones y acabar con lo que consideran sus puntos débiles. Porque los tienen, aunque parezca mentira.

Los esfuerzos para ganar el bote de Pasapalabra

Para competir al nivel al que lo hacen los dos concursantes actuales de Pasapalabra, hay que estar muy bien preparado y estudiar casi a diario: aprender palabras nuevas y, sobre todo, recopilar datos al azar que, un día, pueden resultar más que útiles y llevarles a ganar un premio millonario.

Así lo hace Rosa, quien ha confesado sin pudor cuáles son sus puntos débiles y cómo trabaja y se esfuerza a diario para intentar mejorarlos y poder optar a llevarse el gran premio de Pasapalabra. Ella sabe que no es fácil pero también es conocedora de que, si no lo intenta, jamás lo conseguirá. Y en el camino tendrá que aplicar mucha autodisciplina y un trabajo enorme. No hay más.

Así lo ha confesado la propia Rosa ante las cámaras de Antena 3, cadena que emite el concurso en la actualidad. "Ganar el bote es algo que veo muy complicado -ha admitido sin pudor la concursante-; lo veo lejos, de hecho. Pero sigo trabajando para intentar llegar a conseguirlo algún día".

Recientemente, Rosa se quedó a apenas dos definiciones del bote de Pasapalabra, algo que llenó de nervios y emoción el plató del programa. Finalmente no lo logró y decidió insistir en el estudio y el esfuerzo para intentar alcanzar su objetivo.

Para ello, dedica muchas horas cada día a lo que se ha convertido en su labor cotidiana. Ha solicitado una excedencia en su trabajo como profesora de inglés para, así, poder dedicarse por completo a Pasapalabra. Y no se arrepiente en absoluto. No en vano, Rosa asevera que, con el concurso, está viviendo "un sueño, literalmente".

Afirma que el programa es tal y como se lo imaginaba cuando lo veía desde fuera. "Es como pensaba y como lo describe todo el mundo que ha pasado por aquí", relata la aspirante. "Eso me hace muy feliz y me hace querer darlo todo y, sobre todo, sentir que estoy dándolo", que no se guarda nada de esfuerzo ni sacrificio.

Confiesa que dedica "muchas horas" cada día: "Desde que me levanto -explica Rosa-. Estudio caminando, como ya sabéis, y todas las mañanas me doy un caminata de varias horas por la montaña mientras estudio" palabras nuevas y todas las definiciones que componen su vasto saber.

Recopilar datos de diferentes materias

Además, Rosa también emplea mucho tiempo en recopilar datos de muy diversas materias para intentar dar respuesta a las preguntas más difíciles del rosco. Aunque no siempre lo consigue, reconoce que es "una satisfacción enorme" cuando una de esas preguntas las ha estudiado o, al menos, las tiene en su rosco porque eso significa que va por el buen camino.

Pero Rosa sabe asimismo que aún le queda mucho camino por recorrer y que tiene que pulir sus puntos débiles para hacerlos más pequeños. Tal y como evidenció el rosco de Pasapalabra en el que se quedó a apenas dos definiciones del bote, Rosa revela que "los nombres propios es donde hay que afinar un poquito" y cuenta que está en ello. Con este objetivo acumula datos sobre diferentes saberes y materias que elige al azar y que, a veces, coinciden con las preguntas que luego le salen en el rosco, aunque en otras ocasiones no.

Sin embargo, ella sigue recopilando datos y definiciones sin parar con la intención de "conseguir el nivelazo de Manu", su rival y un concursante que ya acumula más de un centenar de programas de Pasapalabra a sus espaldas. Quién conseguirá llegar antes a la meta es algo que, de momento, nadie sabe, pero que ambos tienen capacidad suficiente para hacerlo es algo que todo el público conoce. Sólo falta descubrir cuándo ocurrirá y uno de ellos se embolsará por fin el millón de euros del bote de Pasapalabra.