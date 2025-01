Emma García emite un comunicado para pedir perdón por no darse cuenta del comentario racista de Agatha Ruiz de la Prada en 'Fiesta'

Emma García ha emitido este lunes 20 de enero un contundente comunicado en el que pide disculpas por no haber advertido un desafortunado comentario de Agatha Ruiz de la Prada hacia la comunidad gitana: "En nombre de 'Fiesta' y como presentadora del programa, pido mis más sinceras disculpas", comenzó diciendo.

La diseñadora comentó durante su entrevista en Telecinco que se había cambiado de casa y que al no tener luz ni agua, estaba viviendo "como una gitana". La comunicadora explica en su texto que no fue consciente del comentario durante el directo, porque de haberlo sido lo habría corregido al instante: “Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos, a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotros".

"Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por pinganillo la directora y no nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro. Ni ése ni ningún otro que pueda faltar al respeto de nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotr@s. Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa 'Fiesta', el próximo fin de semana.", finalizó.

Horas después de realizar estas palabras, famosos como Lolita y Pitingo reaccionaron muy enfadados con las palabras de la diseñadora. "Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad, te consideraba una mujer íntegra, veo que no. Qué decepción. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta", escribía muy enfadada la cantante.

Tras toda la polémica generada, Agatha Ruiz de la Prada entró este lunes en 'Espejo público' para pedir perdón por sus desafortunadas palabras, dejando claro que no tuvo intención de ofender: "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco ‘Fiesta’. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño. Ya he hablado con Lolita y le he pedido perdón".