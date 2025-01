Manu se despide en Pasapalabra: "Quiero agradecer al programa..."

El duelo en Pasapalabra entre Nacho Mangut y Manu Pascual ha llegado a su fin y el madrile帽o ha aprovechado su participaci贸n en el rosco para despedirse y dedicar unas palabras a las personas que han estado durante este tiempo con 茅l. De hecho, fue 茅l mismo quien pidi贸 turno para decir: "Quiero despedirme" y "agradecer a Pasapalabra".

Todos le agradecieron su iniciativa, aplaudieron las dedicatorias y rieron, no sin cierta pena por tener que despedirse, las ocurrencias de Manu Pascual, muy aficionado a los juegos de palabras. Y en su despedida, por supuesto, estas no pod铆an faltar.

Duelos en Pasapalabra

Nacho Mangut y Manu Pascual entraron en Pasapalabra hace meses. El madrile帽o fue el primero en pisar el plat贸 del concurso de Antena 3 y, de hecho, hace unas semanas consigui贸 convertirse en centenario al acumular m谩s de cien programas a sus espaldas.

Durante su permanencia en el concurso, Manu ha logrado acumular casi 60.000 euros procedentes de los programas diarios, aunque el objetivo 煤ltimo siempre es el bote de Pasapalabra, que contiene ya una cifra pr贸xima al mill贸n de euros.

Su rival, Nacho Mangut, tambi茅n ha obtenido hasta el momento un estupendo pellizco en los concursos diarios y en alg煤n que otro especial de Pasapalabra.

Ambos llevan semanas enfrent谩ndose para intentar hacerse con el bote del programa y, para superar las pruebas previas al rosco, siempre cuentan con la ayuda de dos invitados en cada equipo.

En esta ocasi贸n, los invitados de Pasapalabra han sido Beatriz Cort谩zar, Canco Rodr铆guez, Cristina Medina y Santi Rodr铆guez. Tras pasar tres d铆as en el programa, los invitados deben decir adi贸s, aunque Manu se les adelant贸 y fue 茅l quien se despidi贸 antes.

Pasapalabra: Manu y Nacho, en el rosco. / A3

Tras participar en las pruebas previas al rosco de Pasapalabra, ambos concursantes pasaron a los atriles de la prueba final y, ah铆, al hacer uso de su turno de palabra, Manu Pascual aprovech贸 la ocasi贸n para despedirse de los invitados que hab铆an estado con 茅l y con su contrincantes durante tres d铆as.

"Quiero despedirme de los invitados -dijo Manu-. A la gran mujer del equipo naranja, que no veas (por Bea, de Beatriz Cort谩zar) lo bien que lo has hecho; a su compa帽ero, que es un ladr贸n, un canco (por Canco Rodr铆guez) que me ha robado el coraz贸n; a mi compa帽era Cristina, que le tiene tomada la medina (por Cristina Medina) a este programa; y agradecer a Pasapalabra porque s'an tirado (por Santi Rodr铆guez) el rollo de traer a una persona tan maravillosa como 茅l".

Sus palabras inmediatamente despertaron los aplausos de los invitados y del p煤blico presente en el plat贸. "隆Qu茅 bueno eres!", le dijo Santi Rodr铆guez, mientras que Beatriz Cort谩zar le aseguraba que era "un aut茅ntico poeta".

Una vez finalizada la despedida, Manu procedi贸 a concentrarse para afrontar un nuevo duelo con Nacho en el rosco de Pasapalabra, un enfrentamiento a 25 definiciones que ninguno consigui贸 completar y que los llevar谩 a seguir intent谩ndolo en el pr贸ximo programa.