Paula Vázquez y su tajante rechazo al mundo televisivo del corazón: "Es lo más machista que hay"

Paula Vázquez se ha convertido en una de las figuras más destacadas en RTVE, liderando importantes proyectos televisivos en estos últimos tiempos. El pasado domingo participó en el programa 'Al cielo con ella' de RTVE Play, donde reflexionó sobre su trayectoria y los desafíos de su carrera.

Durante la entrevista, Henar Álvarez le preguntó si alguna vez había rechazado propuestas importantes, Paula fue clara. “Nunca he querido hacer corazón, me niego a hacerlo porque me parece que es lo más machista que hay”, confesó, explicando que siempre ha sido fiel a su postura. “Nunca he visto una revista donde en la portada haya un tío, y si lo hay es porque es el hijo de una famosa o el marido de una mujer conocida”.

En su reflexión, Vázquez recordó cómo la industria televisiva ha perpetuado desigualdades a lo largo del tiempo. “Me niego a juzgar la vida de una mujer, pero antes era muy normal”, lamentó. Sus palabras abrieron la puerta a un tema más profundo, al mencionar casos de mujeres profesionales que enfrentaron consecuencias injustas por cuestiones personales.

“Ángeles Martín, por ejemplo, era una tipa que venía de hacer un millón de cosas, pero salió en una portada haciendo topless y nunca jamás la volvieron a contratar en televisión. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a Sonia Martínez”, recordó.