Todo sobre Tadeo y Sthefany, la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones': infidelidades, celos, y rupturas

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones 8' están poniendo todo 'patas para arriba'. En apenas tres programas, ha ocurrido de todo. Una pareja -la formada por Fran y Ana Luiza- ha abandonado República Dominicana, uno de los protagonistas -Montoya- ha vivido la primera hoguera de la manera más intensa, y Alba ya ha pedido una hoguera de confrontación con Gerard tras ver las primeras imágenes.

Además, esta semana habrá doble sesión de 'La isla de las tentaciones', y es que desde el programa han anunciado que se emitirán dos capítulos, uno la noche del lunes y otro la del miércoles. Pero esta no es la única novedad de esta semana. Después de que Ana Luiza y Fran abandonasen el 'reality', otra pareja entrará a ocupar su puesto, y Telecinco ya ha revelado quiénes son.

Se trata de Tadeo y Sthefany. "Llevamos dos años juntos y ambos queremos participar en 'La isla de las tentaciones' para recuperar la confianza el uno en el otro", comienzan diciendo en el vídeo de presentación. "Conocí a Tadeo porque fue a la discoteca donde trabajaba mi primo. Después de tres meses me dijo que la relación a distancia era un problema... Que necesitábamos un tiempo", continúa ella. Tras esto, Tadeo "desapareció del mapa", pero al mes volvieron.

También, confesaron que la situación de desconfianza que tienen ahora mismo se debe a numerosos episodios de infidelidades, siendo Tadeo el causante de todas ellas. Es más, Sthefany confiesa que, al volver del tiempo que se dieron, revisó el móvil de él debido a que no paraba de salir de fiesta y conocer a otras chicas. Según comenta, "le cogió el móvil" y "encontró cosas que no le gustaron nada". "Quiero estar segura de que ha cambiado totalmente", afirma ella. Por su lado, él admite todo: "Yo no pondría la mano en el fuego por mí".