Risto Mejide pone contra las cuerdas a Susana Díaz por Pedro Sánchez: "No me lleves a ese terreno"

El programa ‘Todo es mentira’ vivió un momento tenso cuando Risto Mejide puso en un aprieto a Susana Díaz este miércoles 29 de enero en directo. La expresidenta de la Junta de Andalucía se vio sorprendida cuando el presentador le preguntó por qué no había participado en un vídeo institucional de apoyo a Pedro Sánchez.

Durante la emisión del programa de Cuatro, el espacio analizó la dimisión de Javier Lambán como senador y su posición dentro del PSOE. En este contexto, se mencionó un vídeo grabado en mayo de 2024 en el que varios senadores socialistas expresaban su respaldo al presidente del Gobierno. Sin embargo, tanto Lambán como Díaz no aparecieron en esas imágenes, algo que Mejide no dejó pasar.

El presentador le preguntó directamente por su ausencia en el vídeo. "Yo no me enteré", respondió ella, visiblemente incómoda por el tema. Sin embargo, Mejide insistió en que la grabación se comunicó a todos los senadores, dejando en evidencia que su ausencia no había sido casual.

Tratando de justificarse, Díaz afirmó que no había sido informada y que nadie la contactó para participar. Sin embargo, Risto fue tajante: "Se pidió a todo el Senado... Pero tú no quisiste salir". Fue entonces cuando la ex presidenta andaluza, con una sonrisa tensa, le contestó: "No me lleves a ese terreno, que no", intentando esquivar el tema.

El momento más incómodo llegó cuando desde el programa le ofrecieron grabar en ese instante un mensaje de apoyo a Pedro Sánchez. "¿Quieres enmendar esa situación y hacer ese vídeo de apoyo a Pedro Sánchez ahora?", le propusieron. Díaz, sin dudarlo, dejó clara su postura: "Yo apoyo al PSOE y al presidente del Gobierno en aquello en lo que estoy de acuerdo. Se lo digo a la cara y no tengo por qué hacer un vídeo".