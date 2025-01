Belén Esteban se pronuncia sobre Anabel Pantoja tras la polémica: “Lo tengo clarísimo todo”

La polémica desatada por las presuntas acusaciones de maltrato infantil hacia Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez no ha dejado indiferente a nadie.

Belén Esteban, una de las amigas más cercanas de Anabel, no dudó en manifestar su apoyo. Durante su intervención en el programa 'Ni que fuéramos Shhh’, la colaboradora expresó sin titubeos su convicción sobre la inocencia de su amiga y su pareja. A pesar de su firmeza, Esteban prefirió mantener la prudencia en sus declaraciones: "Lo tengo todo tan claro, lo que pasa que yo aquí no voy a decir absolutamente nada, pero lo tengo clarísimo todo: quién es Anabel y quién es David".

Con un tono de defensa rotundo, Esteban compartió cómo ve a la pareja, destacando la enorme dedicación y amor que muestran hacia su hija. En este sentido, comentó con seguridad: "Yo tengo en mi teléfono unos vídeos... No hay mayor felicidad para ellos que el 23 de noviembre que fue cuando nació Alma, eso lo digo yo". Además, la colaboradora añadió: “Todos los que los conocemos sabemos qué es mentira", expresó.

"Yo no voy a hablar nada de este tema, porque yo no he hablado con ella. Por supuesto, si hubiera hablado con ella, tampoco iba a decir lo que me ha dicho", sentenciaba.

Una de las críticas que Esteban destacó fue la forma en que se había manejado la información en los medios: "Está muy bien que haya que seguir un protocolo, no voy a ir en contra de la justicia, pero las cosas se dicen de muchas maneras. Porque poner maltrato en titulares es muy duro, porque en el comunicado ese no lo pone. Y están con su hija en su casa", comentó.

Al final, Belén Esteban expresó con firmeza: "Cuando todo esto termine, espero que sea ella quien hable. No tengo nada más que añadir, solo que la quiero con todo mi corazón". Con estas palabras, dejó ver el profundo afecto que siente por su amiga.