Máximo Huerta, expresentador del 'Benidorm Fest', no se corta: "Es la única propuesta que me parece acorde a 2025"

El periodista y escritor Máximo Huerta no se ha quedado callado respecto a la final del 'Benidorm Fest 2025', que tendrá lugar este sábado 1 de febrero. En una publicación reciente en su cuenta de Facebook, Huerta dio su veredicto sobre los finalistas de este año, revelando quién es su favorito para representar a España en el certamen europeo.

La final de este año contará con la participación de ocho artistas que lucharán por el Micrófono de Bronce. Daniela Blasco, Kuve, Lachispa, Lucas Bun, J Kbello, Mawot, Mel Ömana y Melody han conseguido llegar a esta etapa, y solo uno de ellos tendrá la oportunidad de representar a nuestro país en Eurovisión, que se celebrará en Basilea (Suiza).

Tras ver las actuaciones de la segunda semifinal, Máximo Huerta expresó de manera clara su preferencia. "Pues de todo lo que vi anoche en la segunda semifinal del Benidorm Fest, más la primera, os digo que mi favorito para ganar y representarnos en EUROVISIÓN es J KBELLO. Es la única propuesta que me parece acorde a 2025", compartió el periodista en su red social sobre el certamen que organiza y retransmite TVE.

El escritor, conocido por su participación como presentador en la primera edición del certamen, también aprovechó para hacer una crítica a las propuestas de algunas de las finalistas. En su opinión, el estilo de algunas de ellas resulta un tanto anticuado. "Las divas se me quedan encantadoras, pero trasnochadas. Y no por ellas, sino por la canción o lo que sea. Me parecen de 1990", comentó.