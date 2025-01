Quién es Mawot, el valenciano que participará en la final del Benidorm Fest

El artista valenciano Roberto Comins -más conocido como Mawot- se ha colado en la final del Benidorm Fest 2025 con la canción 'Raggio di Sole'. El cantante nacido en Almassora de 52 años superó la segunda semifinal y entra de lleno a luchar por el triunfo en este festival cuya canción ganadora representará a España en Eurovisión el próximo 17 de mayo.

El pase a la final

Con unanimidad en la decisión de Melody, J Kbello y Mel Ömana; el jurado decidió darle el pase a la final a Mawot, mientras que la audiencia se decantó por la arriesgada propuesta de DeTeresa. Aunque los votos no se hicieron públicos, de acuerdo a la deriva que lleva a cabo en esta edición el certamen benidormí, la diferencia de puntos acabó favoreciendo al intérprete de Castelló, algo que pareció no agradar al público presente.

La puesta en escena de Mawot con 'Raggio di sole'

El cantante valenciano, Mawot demostró estar convencido del poder de 'Raggio di sole', y buscaba demostrárselo a la audiencia que votaba desde casa. La canción se queda en la cabeza y su actuación fue muy buena a nivel vocal. Pero este estilo tiene difícil voto entre la gente joven. Podría apelar a la nostalgia, pero suena más a 'revival' que a una propuesta competente. Visualmente preparó una muy digna escenografía, colorida y contenedora de un final profundo que abrazaba el significado de la canción. Su niño interior le invita a irse con él para sanar las huellas emocionales de la infancia. Sorprende ver, por el aplomo que demostró, que no se hubiera subido a un escenario en 24 años desde que actuase precisamente en el Festival de Benidorm de 2001. Esperemos que esto pueda significar el relanzamiento de su carrera musical.

Actuaciones en la final del Benidorm Fest 2025

Daniela Blasco abrirá la final de Benidorm Fest 2025 y Melody la cerrará, según el sorteo celebrado este viernes en el Palau d'Esports l'Illa en la víspera de ese programa en el que se decidirá la identidad del representante de España en la próxima edición de Eurovisión.

El orden completo de actuación será el siguiente: 1) Daniela Blasco, 2) Kuve, 3) Mawot, 4) Lachispa, 5) Mel Ömana, 6) J Kbello, 7) Lucas Bun y 8) Melody, que asegura que la gala tendrá tanto un inicio como un broche de altura con dos de las máximas aspirantes al triunfo.

Tras el sorteo, los ochos finalistas de esta cuarta edición han comparecido ante la prensa, donde la sevillana se ha tomado con humor repetir el puesto de su semifinal y los problemas que sufrió con el sonido: "Así que esté todo calentito y bien conectadito".

En la misma, Blasco ha respondido por ejemplo a las reticencias mostradas por algunos espectadores por el hecho de que en su actuación se apoyara repetidamente en coros pregrabados para centrarse en la coreografía.

"Yo quería que fuera un espectáculo completo y hay partes en las que no puedo cantar porque no soy un robot y tengo que gestionar el aire y la energía, no soy robot, pero es verdad que los coros estaban altos y lo estoy ajustando", ha dicho la mallorquina, que ha prometido que, si gana el concurso, meterá "más canto más adelante"