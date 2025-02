Aitana estrena su documental más personal

Siete años después de saltar a la fama por su participación y obtener el segundo puesto en el concurso Operación Triunfo, Aitana Ocaña estrena su documental Aitana:Metamorfósis. La artista catalana publicó recientemente el sorprendente tráiler de un documental que promete revelar todas las intimidades de Aitana.

En el propio tráiler se ha visto una Aitana que ha buscado romper con la imagen de perfección que había sobre ella y donde dice en sus propias palabras "Que no soy perfecta... y ya no me importa".

El documental

Por el momento del documental se sabe que tratará de su vida desde que saltó a la fama con su participación en Operación Triunfo en 2017, hasta su momento actual con un "sold-out" en el Santiago Bernabéu que finalmente se canceló tras las quejas de los vecinos por el ruido de conciertos anteriores.

PI STUDIO

Otros momento que parece que van a ser tratados en el documental serán su participación en la celebración de la victoria de España en la Eurocopa donde se reunieron alrededor de medio millón de personas en la Plaza Cibeles.

Momentos más polémicos de la cantante también están incluidos en el documental, en especial aquellas críticas por la coreografía de su canción "miamor". La respuesta de la cantante a estas críticas al menos en el tráiler fue "Miradlo, lo voy a hacer más largo".

El tráiler

La fecha oficial para su estreno en Netflix es el 28 de febrero