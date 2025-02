Anita y Manuel hacen saltar la alarma por todo lo alto: "Hemos congeniado bastante a nivel sexual"

Quien juega con fuego, se acaba quemando. Y justo es esto lo que les ha ocurrido a Anita y Manuel. El tentador ha conseguido que suba tanto la temperatura en Villa Playa que al final ambos se han fundido en una noche de lujuria y pasión.

Manuel, que ya carga a sus espaldas una gran experiencia en realities, sobre todo en La isla de las tentaciones, ha sabido perfectamente cómo actuar para lograr que Anita acabe pecando. De hecho, la de Barcelona no tardó ni tres días en besarse con el experimentado tentador.

Es más, dormir juntos ya se había convertido en costumbre para ellos. Y por eso, ha acabado ocurriendo lo que todos los espectadores pensaban que ocurriría. Según contó Anita, la noche anterior ya hubo tocamientos con Manuel, por lo que mantuvieron relaciones sexuales.

Anita y Manuel en 'La isla de las tentaciones'. / Telecinco

No obstante, la catalana dejó claro que para ella los tocamientos no son sexo, manteniendo un gran mito todavía muy presente en la sociedad. Y por eso, quizás, acabó dando mayor importancia a lo que acabó pasando la última noche, en la que el cabezal de la cama no paraba de retumbar en la pared: ¿Quién está haciendo obras a estas horas?, dejaba caer Torres desde la habitación en la que dormía con Bayan.

La alarma de la tentación volvió a sonar en Villa Montaña, y otra vez era Anita la responsable. "Nos hemos desfogado esta noche y hemos congeniado bastante a nivel sexual. La verdad es que estoy muy contenta", contaba la novia de Montoya después.

Montoya, desesperado, asalta Villa Playa

Pese a esto, a Anita le entraron los remordimientos pensando en su pareja. "Estoy rayada por mi novio. No me pensaba para nada todo esto. Si no, no hubiera venido aquí", le dijo llorando a Bayan.

Lo que nadie podía esperarse es la reacción de Montoya cuando se entera de lo sucedido. Después de que Anita se sincerase con Bayan, Manuel entraba a su habitación y de nuevo comenzaban a tener relaciones sexuales... sin saber que Montoya en ese momento lo estaba viendo en directo. La desesperación del participante le hizo después asaltar la villa mientras sucedía el apasionado encuentro.