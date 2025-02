Este es el único concursante que ha ganado dos veces el gran bote de Pasapalabra en España

Ganar el bote de Pasapalabra no es en absoluto tarea fácil. Han sido muy pocos los concursantes que pueden vanagloriarse de haberse embolsado el gran premio de uno de los concursos más exitosos, longevos y generosos de la televisión en España.

De hecho, los ganadores de Pasapalabra pueden contarse con los dedos de una mano si los dividimos por temporadas (año a año) y, conforme pasa el tiempo y el concurso crece en seguidores, la victoria se torna cada vez más complicada y laboriosa. Sin embargo, un puñado de concursantes no sólo puede presumir de haber ganado el bote de Pasapalabra, sino de haberlo hecho en dos ocasiones. Una auténtica locura al alcance de muy pocos.

¿Quién quieres que gane el bote de Pasapalabra?

La élite de Pasapalabra

Según las normas del concurso, cuando un aspirante consigue el bote de Pasapalabra, inmediatamente acaba el programa para él y debe abandonar el espacio. Lo hace rico, eso sí, más o menos según el dinero que hubiese en el bote, pero desde luego con la cuenta corriente bastante más abultada que cuando empezó.

No obstante, no hay ninguna regla que especifique que ese concursante que ya se ha convertido en uno de los legendarios ganadores del bote de Pasapalabra no pueda volver a concursar en el programa. Y así lo hacen muchos de ellos, tanto los que ya se han embolsado el gran premio como lo que no llegaron a alcanzar el triunfo en el bote de Pasapalabra.

Y, de entre todos estos, hay un selectísimo grupo de concursantes que no sólo ha logrado ganar el bote de Pasapalabra sino que, a falta de una, lo han hecho en dos ocasiones. Son apenas cuatro concursantes en toda la historia del programa y a lo largo de su extensa trayectoria: en su primera fase en Antena 3, su posterior emisión en Telecinco y su regreso a Antena 3, donde actualmente sigue en antena.

Los que han conseguido esta hazaña lo han hecho con mayor o menor éxito, dependiendo del dinero que hubiese en el bote. Así, algunos se han llevado un gran pellizco que les ha proporcionado tranquilidad económica de por vida, mientras que otros han ganado mucho dinero pero no tanto como para poder retirarse de la vida laboral activa si así lo deseaban. De hecho, tres de ellos han ganado más de un millón de euros con esa doble victoria, mientras que el cuarto concursante ni siquiera alcanzó el medio millón pese a embolsarse el bote en dos ocasiones.

El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, abraza a uno de los concursantes tras ganar el bote del programa. / A3

Y otro concursante, pese a no haber ganado el mayor bote de Pasapalabra o el bote más alto de entre los aspirantes que lo han ganado dos veces, se ha convertido por obra y gracia de esa doble victoria en la persona que ha obtenido el mayor premio jamás alcanzado por un doble ganador de Pasapalabra.

Ese puesto lo ocupa tan sólo una persona, un histórico del concurso ahora en horas bajas, aunque tras él hay una lista de otros tres doble ganadores que hacen las delicias de los amantes de las curiosidades de Pasapalabra. Y no es para menos, puesto que vencer en dos ocasiones en un concurso tan complicado y, sobre todo, hacerlo entre grandes campeones y superarlos a todos es algo que,a todas luces, era impensable para todos ellos cuando comenzaron su periplo en Pasapalabra.

Los auténticos campeones de Pasapalabra

Los dobles ganadores de Pasapalabra son cuatro en total en toda la historia del concurso en España. Los vencedores ganaron en su momento el bote de Pasapalabra y, eso, les llevó a ser incluidos en un selecto grupo en el que sólo se encuentran los grandes campeones del programa. Ese hecho, a su vez, les permite volver a ser invitados de tanto en cuanto cuando se organizan programas especiales con motivo de festividades como las Navidades, los 1.000 programas o, simplemente, los duelos de antiguos vencedores.

En esa tesitura se han visto muchos ganadores del bote de Pasapalabra, pero sólo cuatro (todos ellos muy conocidos) consiguieron hacer doblete y volver a coronarse como los grandes sabios de uno de los concursos más difíciles de superar de toda la televisión en España. La lista de los dos veces ganadadores de Pasapalabra es la siguiente, ordenados de menor a mayor premio global, una vez sumados ambos botes:

Lilit Manukyan: economista residente en Valencia pero de origen armenio. Fue la primera concursante en ganar un concurso de lenguaje como Pasapalabra en una lengua que no era la suya. Se embolsó un total de 343.000 euros; primero ganó el bote de Pasapalabra el 21 de noviembre de 2014, que en aquellos momentos acumulaba 318.000 euros, y luego se alzó con la Supercopa de 2017, éxito que le reportó otros 25.000 euros extra.

Lilit Manukyan, el día que consiguió el bote de Pasapalabra. / Telecinco

Antonio Ruiz: saxofonista de Murcia. Fue el primero de los dobles ganadores de Pasapalabra que consiguió más de un millón de euros con ambos premios; primero se hizo con un bote de 1.164.000 euros el 19 de diciembre de 2017 y, luego, se alzó con los 50.000 euros de la Copa de Maestros, que se celebró en enero de 2022. En total, ganó 1.214.000 euros.

Pablo Díaz: es sin duda uno de los concursantes más queridos de Pasapalabra y uno de los que más interés suscitó entre los seguidores del programa. Ostenta varios récords y es ampliamente recordado por el público en general. Se embolsó uno de los mayores premios del concurso que, al sumar doblete, se vio golosamente multiplicado. El 1 de julio de 2021 se alzó con los 1.828.000 euros del bote de Pasapalabra y, dos años después, el 31 de enero de 2023, ganó los 50.000 euros del Duelo de Campeones, lo que le proporcionó unas ganancias totales de 1.878.000 euros.

El superganador de Pasapalabra

El mayor vencedor de Pasapalabra, o al menos el que más dinero ha conseguido con su doblete, ha sido un campeón histórico y muy conocido entre todos los seguidores del programa pero que ahora vive horas bajas. Se trata del poeta malagueño David Leo García, quien tras su salida de Pasapalabra comenzó a participar en El Cazador como uno de sus sabios, 'el Estudiante', de donde fue apartado después de ser denunciado por un presunto caso de malos tratos contra su pareja. Desde entonces, David Leo está fuera de las pantallas.

El andaluz ganó el bote de Pasapalabra el 10 de octubre de 2016, lo que le reportó 1.866.000 euros; al año siguiente, en la Supercopa 2017 de campeones, David Leo volvió a vencer, lo que le valió otro gran premio, esta vez consistente en 100.000 euros. De hecho, ese bote ha sido hasta la fecha el mayor de todos los repartidos en Pasapalabra en los programas especiales. En total, David Leo García, al ganar dos veces Pasapalabra, se hizo con un total de casi dos millones de euros: 1.966.000 euros.