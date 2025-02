Paran Pasapalabra en directo por un infarto: "No sé si..."

Pasapalabra, el popular concurso de Antena 3 que tan buenos datos de audiencia arroja diariamente, est谩 considerado como uno de los programas m谩s interesantes que ofrece la televisi贸n en Espa帽a en la franja horaria de la tarde.

El 茅xito de Pasapalabra no se circunscribe a su formato, que tambi茅n, sino al c煤mulo de situaciones que cada d铆a se viven en el plat贸 en el que se graba y, sobre todo, en el buen ambiente que parece reinar siempre en el programa. Sin embargo, a veces se viven instantes de tensi贸n aunque se revistan de sonrisas. Es precisamente lo que ocurri贸 en uno de los concursos emitidos esta semana, cuando uno de los invitados revel贸, de modo c贸mico, eso s铆, que hab铆a sufrido un infarto.

驴Qui茅n quieres que gane el bote de Pasapalabra?

Un infarto en plat贸

Durante el programa, los cuatro invitados que cada tres d铆as participan en Pasapalabra son brevemente entrevistados por el presentador, el periodista sevillano Roberto Leal. En ese tiempo, relatan sus experiencias y aprovechan para anunciar los proyectos profesionales y personales en los que se encuentran inmersos.

Esta semana, los invitados de Pasapalabra han sido Beatriz Cort谩zar, Canco Rodr铆guez, Cristina Medina y Santi Rodr铆guez. Y fue este 煤ltimo quien cont贸 una divertida anecd贸ta que, en realidad, pod铆a haberse convertido en una tragedia.

Fue a ra铆z de la camiseta que Santi Rodr铆guez luc铆a en el concurso y en cuyo frontal se pod铆a leer: "Infarto: 隆No vayas a la luz!" Roberto Leal pregunt贸 al c贸mico al respecto y 茅ste le revel贸 que era el t铆tulo de su 煤ltimo mon贸logo, un trabajo con el que est谩 cosechando grandes 茅xitos y llenos totales en todos los lugares a los que lo ha llevado.

El mon贸logo trata, como no pod铆a ser de otra forma, sobre el infarto y lo que 茅ste supone para quien lo sufre. Lo realmente dram谩tico es que, seg煤n cont贸 Santi Rodr铆guez, la idea surgi贸 despu茅s de que 茅l mismo sufriera un infarto, algo que le ocurri贸 el d铆a de su cumplea帽os. "Esto es real", advirti贸 antes de empeza a relatar lo que le sucedi贸.

En su caso, el infarto de Santi Rodr铆guez fue en el bazo, en la arteria espl茅nica, y por eso se denomina infarto espl茅nico. La doctora que lo atendi贸 de urgencias le indic贸 qu茅 le suced铆a pero 茅l no la lleg贸 a comprender bien y aquello le gener贸 un malentendido.

De hecho, su reacci贸n al escuchar a la facultativa fue tremenda. Y es que Santi Rodr铆guez, seg煤n relat贸 茅l mismo en Pasapalabra, crey贸 entender la palabra "espl茅ndido" en lugar de "espl茅nico" y le respondi贸 a la doctora: "No s茅 si el infarto que he tenido ha sido espl茅ndido o no, pero yo lo he hecho lo mejor que he podido", algo que obviamente desat贸 las risas de todo el plat贸 por el enorme sentido del humor con el que se tom贸 su problema de salud.

Santi Rodr铆guez cuenta en Pasapalabra de d贸nde viene su nuevo m贸nologo, titulado 'Infarto'. / A3

Una vez recuperado, decidi贸 que iba a hacer un mon贸logo sobre lo que le hab铆a ocurrido. Su intenci贸n con este trabajo es transmitir la idea de que "cuando est谩s enfermo, hay que enfocarlo todo con optimismo. Hay que decirse: Tengo una segunda oportunidad, y aprovecharla".

El mon贸logo se desarrolla en un escenario vestido para la ocasi贸n: una habitaci贸n de hospital y con Santi Rodr铆guez con un pijama sanitario, "con el culito al aire". La idea surgi贸 despu茅s de que todos los que lo visitaron en el hospital tras el infarto le dijesen que, en vez de esperar a que los dem谩s le levantasen el 谩nimo, era 茅l mismo quien bromeaba y se tomaba con optimismo su infarto.

De ah铆 a inventarse un nuevo mon贸logo, hubo un paso, tal como Santi Rodr铆guez cont贸 en Pasapalabra. La obra se titula 'Infarto: 隆No vayas a la luz"!