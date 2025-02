'La isla de las tentaciones' castiga a Anita y Montoya y recibe a un antiguo conocido que no deja indiferente a nadie

El último episodio de 'La isla de las tentaciones' estuvo marcado por el impacto de las imágenes en las hogueras y la llegada de un nuevo tentador. Andrea vivió un duro momento al ver la infidelidad de Joel, derrumbándose ante sus compañeras, mientras que Montoya y Anita solo pudieron escuchar lo que ocurría con sus parejas sin ver las imágenes. “Me da igual, más humillación no se puede”, reaccionó Montoya tras conocer lo que sucedía en la villa de las chicas. Anita, por su parte, se mostró indignada con su novio: “Me cago en su vida entera, asqueroso, ¿para qué vienes por la noche?”, expresó al creer que Montoya había estado con Gabriela.

Uno de los momentos más tensos de la noche fue el estallido de Eros al ver a Bayán comparándole con Torres. “De dormir encima de huesos a encima de carne… lo mío no es un calentón”, dijo antes de tirar la tablet al suelo. Sandra Barneda intervino para calmarlo y le advirtió: “Es sagrada”. Tras ver más imágenes, el concursante terminó derrumbándose: “Sé que la cagué, que lo hice mal, pero me esforcé para poder estar con ella. No la reconozco”. Mientras tanto, Bayán, lejos de sentirse afectada por las imágenes de Eros, celebró que Érika prefiriera a Álvaro antes que a él: “Ahora te jodes, el karma”.

La hoguera de Joel también estuvo llena de emoción. Al ver a Andrea acercándose a Borja y disfrutando de la experiencia, no pudo evitar sentirse culpable. “Si no la quisiese como la quiero, no me sentiría tan culpable”, reconoció. Andrea, en cambio, sufrió al ver a Joel besando a su tentadora. “Me voy, yo confiaba en él. Va a llorar cuando me vea, le conozco. Se va a arrepentir”, aseguró antes de abandonar la hoguera entre lágrimas.

El episodio finalizó con la llegada de Simone, un antiguo tentador con el que Sthefany había tenido una conexión especial. Al verlo, Tadeo no quiso interactuar con él. “No tengo nada que hablar contigo”, le respondió cuando el italiano preguntó por él. Simone aseguró que siempre ha tenido química con Sthefany y que intentará que disfrute de la experiencia. “La que se va a liar”, dijo ella al reencontrarse con su antiguo interés amoroso.

Mientras tanto, Álvaro fue el novio congelado de la noche y no pudo ver imágenes de Alba, lo que aumentó su preocupación. Ella, en cambio, descubrió detalles de su relación que no conocía y quedó sorprendida al escuchar que su pareja estuvo con otras mujeres al inicio de su relación: “Estoy flipando, no tengo palabras. No se me ocurre ningún contexto para justificarlo”, afirmó perpleja.