Telecinco no se lo cree: "Montoya por favor", un fenómeno internacional

Ni en las mejores previsiones de Telecinco podrían esperar el fenómeno internacional que ha surgido gracias a la isla de las tentaciones. El concurso ha alcanzado cuotas televisivas que Telecinco llevaba mucho tiempo buscando, 21,4% de cuota y 1.641.000 de espectadores. Unas cifras que no alcanzaba la cadena con la Isla de las Tentaciones desde el final de su tercera edición con un share del 27.4% en 2021.

Pero estas cifras, que han entrado en la pelea entre "La Revuelta" y "El Hormiguero", no han sido la única alegría para la cadena. El concursante Montoya ha conseguido lo que no se imaginaba nadie, volverse un fenómeno viral no solo en España sino en todo el mundo atravesando todas las fronteras posibles. ¿Cómo se ha llegado al punto de que Montoya sea un fenómeno internacional?

El clip más viral de Montoya

Las exageradas reacciones del sevillano ya eran virales en las redes sociales españolas. Desde sus primeras apariciones en la Isla, TikTok se había llenado de gente recreando su escena con Sandra Barneda y la famosa frase "Montoya va donde brilla".

Las constantes roturas de camiseta cuando veía las imágenes de su novia Anita recorrían las redes. Pero no fue hasta que llego el avance del séptimo capítulo de la isla de las tentaciones que Montoya saltó al estrellato internacional.

La escena de él recorriendo la playa para volver a ver a Anita no solo inundo los espacios españoles en redes sociales. La cuenta internacional PopBase (con más de 2 millones de seguidores) famosa por hablar de actuaciones o cotilleos de artistas americanos colgó el vídeo diciendo "esto es Cine, Montoya, la tensión, no necesitas saber español para entenderlo, es flipante".

El comentario que le desencadeno todo

Desde este momento, todo el planeta ha conocido a Montoya, la cuenta oficial de la FIFA subió un TikTok de Mbappé en el mundial con el audio. Los estadounidenses se han enganchado a la edición y piden desde las redes sociales formas de poder ver la edición completa.

Italianos y franceses se han mostrado sorprendidos por los actos que aparecen en el programa. El fenómeno Montoya ya forma parte de la cultura popular mundial.