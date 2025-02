Anita denuncia que sufre acoso en redes: "Ojalá te mueras, tendrías que suicidarte y le harías un favor al mundo"

En los últimos días se ha viralizado un vídeo de tan solo dos minutos del programa 'La isla de las tentaciones' en el que el protagonista es el ya icónico Montoya. La cuenta que lo difundió por la red social X, en inglés, ha recibido más de 222 millones de visualizaciones. El resto es historia de la televisión.

Montoya, un fenómeno global

Ha habido guiños al vídeo en los que KFC Francia invita a la infidelidad con McDonald’s o Montoya es el lagarto correcaminos de la Fórmula 1. Los deportistas trotan al unísono de sus gritos en equipos como el Borussia Dortmund (Alemania), Paris Basketball (Francia), los Celtics (EE. UU.) o el Flamengo (Brasil). El eslogan "Montoya, por favor" es noticia.

De hecho, este fenómeno viral ya es tema conversación en programas internacionales como en 'The View', el popular talk show estadounidense conducido por Whoopi Goldberg, en el que se han dedicado a analizar la escena de Montoya corriendo por la playa, presa del dolor y los celos tras ver a su pareja, Anita, con Manuel. ¿Montoya y Anita siguen juntos?

Y después de todo el follón que se está armando, la pregunta del millón: ¿Montoya y Anita siguen juntos? Pues bien, si eres un fiel seguidor del reality y no quieres conocer el spoiler que ha desvelado Kiko Matamoros te recomiendo que no sigas leyendo. Si, por el contrario, eres de los que la duda les corroe, aquí encontrarás la respuesta.

El colaborador de televisión ha desvelado en 'Ni que fuéramos shh' que Montoya y Anita están juntos en la actualidad a pesar de todo lo que pasó en República Dominicana: “Ahora mismo, en este momento, están juntos. La pareja ha tenido varios encuentros y desencuentros”.

El tertuliano ha contado que la catalana y el andaluz "tienen lo que ahora se conoce como una relación tóxica". Además, ha añadido que "son continuas las discusiones que tienen en su casa y en la calle, pero comparten vida. Al menos, de forma intermitente".

Montoya estalla tras ver las primeras imágenes de Anita en 'La isla de las tentaciones'. / Telecinco

¿Con quién esta Manuel?

Y la situación actual de Montoya y Anita no es el único inesperado. El 'plot twist' de la situación amorosa de Manuel también está dejando boquiabiertos a los espectadores de 'La isla de las tentaciones'. Y es que ‘La Cuernis’ ha revelado la relación actual de Manuel con otra participante del programa que no tiene nada que ver con Anita. Según esta conocida instagramer, el exnovio de Lucía Sánchez está saliendo con Gabriela, la tentadora de Montoya.

"La relación es reciente, llevan apenas uno o dos meses", comenta 'La Cuernis' en un video que ya acumula casi 35.000 likes y ha generado una gran cantidad de reacciones entre los seguidores más fieles del programa. "¿Perdona?", "Cuernis tiene razón. Mi amiga vio a Manuel y Gabriela besándose en un pub", "Ahora entiendo lo que le dijo Lucía en el debate: 'La que tienes ahora es la que te mereces'", O "Esto sí que no me lo esperaba", se lee en los comentarios de Instagram.

Anita denuncia recibir acoso

Ahora, Anita ha denunciado que, tras verse estas imágenes en el programa, ha comenzado a recibir acoso y amenazas por redes sociales, publicando un comunicado en Instagram pidiendo respeto y que paren este tipo de actos.

Todo comenzó con un mensaje recibido en un 'preguntas y respuestas': "Ojala te mueras tendrias que suicidarte y le harias un favor al mundo no vales nada". A partir de esto, la joven aprovechó para compartir los mensajes de odio que está recibiendo con todos sus seguidores a través de un story.

"A diario recibo mensajes así. Desear la muerte constantemente son palabras mayores que dicen más de vosotros que de mí. Después sois los primeros que miráis por la salud mental de las personas. Menos mal que la cabeza la tengo fuerte y que vuestras opiniones no me afectan porque no me identifico con la persona que se está viendo de mí en la isla", comenzó diciendo en su mensaje.

"Los que de verdad me conocen saben que de la persona que hay en el programa a la que realmente soy hay una diferencia muy grande. Entiendo y acepto que lo he hecho mal y yo soy la primera que lo dice. Aprendo cada día de mis errores y soy la primera que hace autocrítica", sentenció.