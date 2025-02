Manu gana Pasapalabra y entra en el Olimpo de los concursantes

Manu Pascual lleg贸 a Pasapalabra hace unos meses y, aunque todos los concursantes desembarcan en el programa de Antena 3 con la ilusi贸n de llevarse el bote, apenas unos cuantos elegidos lo consiguen y s贸lo muy pocos logran siquiera mantenerse en el concurso.

Sin embargo, Manu no s贸lo fue capaz de aguantar un programa tras otro, sino un mes tras otro hasta llegar al momento actual, cuando el bote est谩 en cerca de 700.000 euros. Entr贸 en mayo de 2024 en Pasapalabra y, desde entonces, ha superado todas y cada una de las pruebas que se le han puesto por delante hasta conseguir su "sue帽o" y entrar por derecho propio "en el Olimpo de los concursantes de Pasapalabra", seg煤n lo defini贸 el presentador del programa, Roberto Leal.

驴Qui茅n quieres que gane el bote de Pasapalabra?

Manu, en Pasapalabra

Manu Pascual es licenciado en Psicolog铆a y actualmente estudia un m谩ster de terapia psicoanal铆tica. Su afici贸n es coleccionar mapas de los sitios que ha visitado y, cuando lleg贸 a Pasapalabra, afirm贸 que su intenci贸n era ir "a por todas".

Ese mismo d铆a confirm贸 que lo dec铆a en serio, puesto que se estren贸 por todo lo alto. Manu acert贸 17 palabras consecutivas en un solo turno (de la letra A a la Q) y acab贸 la primera vuelta del rosco de Pasapalabra con 21 definiciones correctas de las 25 posibles. Al acabar la prueba, hab铆a acumulado 23 aciertos y hab铆a conseguido asegurarse el puesto en Pasapalabra para el siguiente programa.

Desde entonces, Manu Pascual ha superado una prueba tras otra y se ha enfrentado a diferentes aspirantes hasta el momento actual. Seg煤n lo define el presentador del concurso, Roberto Leal, Manu es un concursante ejemplar que ha conseguido un hito important铆simo: entrar "en el Olimpo de los concursantes de Pasapalabra".

Manu Pascual gana Pasapalabra y entra "en el Olimpo de los concursantes" del programa. / A3

驴C贸mo lo logr贸? Manu se convirti贸 en centenario al acumular cien programas de Pasapalabra en su trayectoria personal y obtener 54.000 euros de los concursos ganados durante este tiempo.

Fue, de hecho, el programa de celebraci贸n del r茅cord obtenido por Manu, una marca en la que lo acompa帽an otros famosos aspirantes al bote de Pasapalabra como Pablo, Orestes, Jaime, Rafa, Mois茅s u 脫scar, este 煤ltimo el ganador m谩s reciente del bote.

Tras explicar Roberto Leal que Manu, al ganar el programa anterior de Pasapalabra y asegurarse su participaci贸n en el siguiente, el emitido el jueves 3 de octubre, acababa de conseguir el hito de convertirse en centenario en Pasapalabra, el madrile帽o asegur贸 estar muy satisfecho por el logro. "Esto es un sue帽o", asever贸. Al mismo tiempo, quiso "dar las gracias a todos los que hacen Pasapalabra" por lo acogido que le hacen sentirse en el programa, afirm贸.

Y es que, seg煤n Manu Pascual, se siente "como en casa" porque lo tratan "muy bien". "Sin vosotros, no estar铆a aqu铆, no s贸lo por lo evidente, sino por lo bien que me trat谩is y porque estoy como en casa", subray贸.