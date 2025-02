Fin del duelo entre Manu y Rosa tras ganar el rosco: "No puedo estar mejor"

Son muchas ya las semanas que se prolonga el duelo entre Manu y Rosa, los dos concursantes de Pasapalabra que en la actualidad mantienen un pulso firme y constante por hacerse con el bote del concurso. El gran premio acumula ya más de 1,2 millones de euros y se ha convertido en el objetivo claro de ambos en cada uno de los programas que emite Antena 3, la cadena que ostenta los derechos del espacio.

Tanto Manu como Rosa se han convertido en habituales del programa y parte indispensable de éste: no es para menos, puesto que ambos llevan meses enfrentándose cada tarde de lunes a viernes y ya son, casi casi, de la familia. Así lo sienten los cientos de miles de seguidores con que cuenta Pasapalabra. Cada uno tiene su favorito, a quien apoyan sin dudar en su duelo diario, enfrentamiento que por fin se ha resuelto con la victoria de uno de ellos y con unas palabras de agradecimiento por su parte: "No puedo estar mejor", ha reconocido con alegría.

Unos abultados premios en Pasapalabra

Manu llegó a Pasapalabra hace ya casi 200 programas durante los que ha acumulado la nada desdeñable cifra de 118.800 euros. Ese dinero procede de sus éxitos diarios y, en caso de llevarse el bote del concurso, tendría que renunciar a él para poder embolsarse los más de 1,2 millones de euros que guarda el bote de Pasapalabra.

Durante su trayectoria en el espacio, Manu se ha enfrentado con concursantes de renombre, algunos de ellos históricos del programa como Nacho Mangut, además de otros que se convirtieron en tremendamente populares como Vicky del Cerro.

Rosa, por su parte, desembarcó en el plató de Pasapalabra bastante más tarde que Manu, aunque pronto se hizo fuerte en él y ya es parte imprescindible en el programa. De momento, acumula 62 participaciones en el espacio con un total de 26.400 euros conseguidos con sus victorias y empates diarios.

Manu y Rosa en el rosco de Pasapalabra, donde hay en juego más de 1,2 millones de euros. / A3

Y es que los concursantes, más allá del bote de Pasapalabra que está actualmente en juego, reciben una recompensa por cada día que aguantan dentro del programa. Si consiguen el triunfo, aunque no ganen el bote, pero sí el programa, obtienen un premio de 1.200 euros; en caso de que ambos concursantes empaten, se reparten ese dinero a partes iguales: 600 euros para cada uno. Y si pierden en el rosco y es su contrincante el que gana, la cuenta se queda a cero y no suman ni un euro.

Así, poco a poco, van acumulando dinero que, luego, si su rival les vence y se lleva el bote de Pasapalabra, podrán embolsarse y se convertirá en su recompensa por todos los programas que han permanecido en el concurso. No es el gran premio, pero sí un buen pellizco que en algunas ocasiones incluso puede ser una pequeña fortuna, como ocurre con Manu, que lleva casi 200.000 euros en su haber y a los que únicamente tendría que renunciar si la cantidad que gana es mayor.

El último duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra

En el último programa de Pasapalabra, el duelo entre Manu y Rosa volvió a repetirse en el rosco, la prueba reina del programa, y esta vez se resolvió de una forma absolutamente sorprendente.

Fue Manu quien comenzó el turno debido a que era quien más tiempo había conseguido en las pruebas previas con la ayuda de los dos invitados de la semana, pero paró pronto. Apenas dos aciertos después de empezar, el concursante tuvo que pedir cambio de turno y fue Rosa quien dio inicio a su rosco.

A diferencia del madrileño, la concursante salió con fuerza y con cuatro definiciones correctas del tirón. Luego, el turno volvió de nuevo a Manu y éste apenas consiguió anotar dos aciertos más antes de volver a entregar la vez a su rival.

Rosa, por su parte, iba como un tiro: en la siguiente jugada encadenó seis definiciones correctas consecutivas y, en las posteriores, cinco y cuatro más. Increíble. Mientras, Manu apenas llegaba a los cuatro aciertos consecutivos, cuando no engarzaba un turno en blanco tras otro.

De hecho, Rosa llegó a la segunda vuelta del rosco de Pasapalabra en un suspiro y mucho antes que su contrincante: 19 aciertos y ni un solo error. Manu arribó bastante más tarde y únicamente con 17 definiciones correctas, así que todo parecía indicar cómo se iba a resolver el concurso: con una clara y contundente victoria de Rosa.

Empezó la segunda vuelta y la gallega resolvió algunas de las letras que le quedaban pendientes hasta llegar a los 22 aciertos. Manu, mientras tanto, seguía con una tímida remontada que, al arribar a la segunda vuelta, se disparó de repente. Aunque Rosa aún estaba por delante, la concursante sabía que necesitaba más respuestas correctas y, dado que creía saber una de las definiciones, optó por arriesgarse. "Es que me quema en la punta de la lengua", admitió, y decidió jugársela y contestar.

Sin embargo, su intuición no fue correcta y Rosa acabó anotándose un error en su cuenta que podía condenarla si Manu la alcanzaba o la sobrepasaba. Y ocurrió lo impensable: el madrileño siguió respondiendo y, casi como por arte de magia, llegó al punto donde se encontraba Rosa y ambos quedaron empatados para sorpresa de todo el público y del plató al completo. Ella ya no tenía tiempo y, por lo tanto, no podía conseguir ninguna respuesta más, pero Manu sí.

Y decidió asumir los riesgos y lanzarse a por una última definición que podía darle la victoria en Pasapalabra o, en el peor de los casos, el empate si es que fallaba la respuesta. Pero no lo hizo y, al final, Manu se anotó 23 aciertos frente a los dos de Rosa: el triunfo era suyo. Ya no tenía nada que perder, si acaso ganar, puesto que el bote se encontraba a apenas dos letras. Tenía más que razones para intentar la gesta. Y así lo hizo.

Manu optó por arriesgarse y contestar la definición 24. Sin embargo, su suerte no llegó tan lejos y el madrileño se apuntó el primer y último error de la tarde en Pasapalabra. Esta vez el bote no sería suyo, pero sí los 1.200 euros del programa diario y la tranquilidad de no tener que afrontar la silla azul en el siguiente Pasapalabra, riesgo que tendría que asumir y superar Rosa. Otra tarde más, el bote de Pasapalabra se mostraba como inalcanzable y sumaba 6.000 euros más. Habría que esperar de nuevo al siguiente programa para ver si ya por fin alguien era capaz de completar todo el rosco y ganar por fin el bote de Pasapalabra.