Anita habla sobre Montoya sin tapujos meses después de su experiencia en 'La isla de las tentaciones'

Si hay alguien al que le ha cambiado la vida su paso por 'La Isla de las Tentaciones' es, sin duda, a José Carlos Montoya. El sevillano se ha convertido en un fenómeno a nivel internacional por sus reacciones -mitad cómicas mitad dramáticas- a la infidelidad de su novia Anita Williams con su tentador favorito, Manuel.

Sus imágenes corriendo fuera de sí por la playa dirección a la villa de las chicas al grito de "me has destrozado" después de ver a su pareja en la cama con su amante, mientras Sandra Barneda le perseguía pidiéndole "Montoya, por favor" que parase, se ha convertido en un éxito sin precedentes que se ha viralizado y se ha visto en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Italia. E incluso Whoopi Goldberg se ha maravillado del 'fenómeno' Montoya en el programa estadounidense 'The View'.

Mientras tanto, Anita es -con permiso de su compañera Bayan- la gran villana de la edición, y ha sido duramente criticada por haber caído en la tentación con Manuel en el minuto uno, sin mostrar ningún tipo de empatía con los sentimientos ni el dolor de su novio.

Pero ahora que han pasado unos cuantos meses de su paso por la isla, ¿cómo lo está llevando Anita, y qué le parece el protagonismo de Montoya? La catalana rompe su silencio por primera vez: "Ahí vamos, ahí vamos" ha reconocido, ironizando con el éxito internacional de su ¿exnovio? (no sabremos si siguen juntos hasta que termine el reality).

"Brilla donde vaya" ha continuado entre risas, reconociendo que todo este revuelo le está sorprendiendo "un poquito" y dejando en el aire cómo es actualmente su relación con el andaluz. "Yo estoy tranquila y muy feliz" ha confesado, sin aclarar si su idilio con Manuel continúa tras 'La Isla e las Tentaciones'.

Anita en 'La isla de las tentaciones'. / Telecinco

Anita no ha querido revelar más secretos por el compromiso que adquieren los participantes con el programa: "No se puede decir tampoco. Yo estoy muy tranquila y ya hablaré cuando pueda. Mi pasado es mi pasado, no es una sentencia de por vida, y yo aprendo de todos los errores" ha asegurado, revelando que ha aprendido mucho de su paso por el 'reality'.