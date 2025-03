Desolación en Pasapalabra tras el anuncio: "Esclerosis múltiple"

Pasapalabra es el concurso más visto en la televisión vespertina en España y, por tanto, se convierte en una excelente plataforma para promocionar un evento, una película, un libro, una obra de teatro o cualquier otra cosa que se tenga interés en publicitar.

Es por eso que los invitados que semanalmente acuden al programa gozan de una magnífica oportunidad para contar y hacer saber al gran público los nuevos proyectos en los que están inmersos o los últimos trabajos que han sacado a la luz. Y precisamente así es como en el último Pasapalabra saltó una noticia relacionada con la salud que conmovió a todo el plató y despertó la emoción e incluso las lágrimas de los presentes en el programa.

Los últimos invitados de Pasapalabra

Esta última semana los invitados de Pasapalabra han sido tres conocidos actores y una persona vinculada al mundo de la música que se han dedicado durante varios días a colaborar con los dos concursantes, Manu y Rosa, para hacerles ganar segundos extra de cara a la prueba final: el rosco de Pasapalabra, donde pueden ganar el gran bote, que actualmente acumula cerca de 1,1 millones de euros.

En esta ocasión, los invitados han sido Jesús Olmedo, Alejo Sauras y Paola Dominguín, además de la conocida Mª Jesús y su acordeón, quien se mostró encantada de volver a estar en Pasapalabra. Todos afirmaron encontrarse muy "a gusto" en el concurso, aunque Alejo Sauras aseguró que esta vez se lo había pasado "incluso mejor que la anterior", algo que agradó enormemente al presentador, Roberto Leal.

Todos ellos le contaron sus proyectos más inmediatos y Mª Jesús y su acordeón recordó que tiene varias galas en los próximos meses por todo el territorio nacional, aunque eligió hablar sobre todo de una de ellas.

Se trata de la actuación que llevará a cabo el próximo mes de marzo en Totana (Murcia) en favor de los afectados por la esclerosis múltiple. El evento tendrá lugar el 30 de marzo de 2025 a instancias de la "Asociación de Esclerosis Múltiple del área 3 de Lorca", aunque la actuación se celebrará en Totana.

Según explicó Mª Jesús, es "un acto muy especial", sobre todo por el entorno y la gente que participa. "Es algo muy bonito porque estás con personas que luchan cada día contra esa enfermedad", declaró.

Al mismo tiempo, Mª Jesús anunció que también acudirá en los próximos días a Picanya (una de las localidades más golpeadas por la dana que arrasó Valencia el 29 de octubre) para actuar en la residencia de ancianos" del municipio.

Mª Jesús y su acordeón, en una de sus visitas a Pasapalabra. / A3

No obstante, subrayó que su intención es ir a "otras muchas residencias de ancianos" y no sólo a la de Picanya, para intentar animar a las personas que allí viven y que han sufrido en primera persona las consecuencias de la dana. En este sentido, la invitada de Pasapalabra insistió en que las personas que deben atender a los afectados por la dana y reconstruir las zonas devastadas, "tienen la obligación de no dejar abandonadas a esas personas".

Sus palabras despertaron la emoción de muchos de la propia Mª Jesús y su acordeó y de casi todos los presentes, entre ellos Paola Dominguín, quien reside en la provincia de Valencia y durante su visita a Pasapalabra ha reivindicado estos días la necesidad de ayuda. "Ojalá que esas personas -finalizó Mª Jesús- puedan salir pronto de este bache".

Tras su intervención, Roberto Leal aplaudió sus comentarios, deseó una pronta recuperación a todos los afectados y procedió a continuar con la prueba reina de Pasapalabra, el rosco, en la que los dos concursantes se medirían para intentar ganar el millonario bote de Pasapalabra.