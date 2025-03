Detienen Pasapalabra en directo por un infarto: "No sé si..."

Pasapalabra, el popular concurso de Antena 3 que tan buenos datos de audiencia arroja diariamente, está considerado como uno de los programas más interesantes que ofrece la televisión en España en la franja horaria de la tarde.

El éxito de Pasapalabra no se circunscribe a su formato, que también, sino al cúmulo de situaciones que cada día se viven en el plató en el que se graba y, sobre todo, en el buen ambiente que parece reinar siempre en el programa. Sin embargo, a veces se viven instantes de tensión aunque se revistan de sonrisas. Es precisamente lo que ocurrió en uno de los concursos emitidos esta semana, cuando uno de los invitados reveló, de modo cómico, eso sí, que había sufrido un infarto.

Un infarto en plató

Durante el programa, los cuatro invitados que cada tres días participan en Pasapalabra son brevemente entrevistados por el presentador, el periodista sevillano Roberto Leal. En ese tiempo, relatan sus experiencias y aprovechan para anunciar los proyectos profesionales y personales en los que se encuentran inmersos.

Esta semana, los invitados de Pasapalabra han sido Beatriz Cortázar, Canco Rodríguez, Cristina Medina y Santi Rodríguez. Y fue este último quien contó una divertida anecdóta que, en realidad, podía haberse convertido en una tragedia.

Fue a raíz de la camiseta que Santi Rodríguez lucía en el concurso y en cuyo frontal se podía leer: "Infarto: ¡No vayas a la luz!" Roberto Leal preguntó al cómico al respecto y éste le reveló que era el título de su último monólogo, un trabajo con el que está cosechando grandes éxitos y llenos totales en todos los lugares a los que lo ha llevado.

El monólogo trata, como no podía ser de otra forma, sobre el infarto y lo que éste supone para quien lo sufre. Lo realmente dramático es que, según contó Santi Rodríguez, la idea surgió después de que él mismo sufriera un infarto, algo que le ocurrió el día de su cumpleaños. "Esto es real", advirtió antes de empeza a relatar lo que le sucedió.

En su caso, el infarto de Santi Rodríguez fue en el bazo, en la arteria esplénica, y por eso se denomina infarto esplénico. La doctora que lo atendió de urgencias le indicó qué le sucedía pero él no la llegó a comprender bien y aquello le generó un malentendido.

De hecho, su reacción al escuchar a la facultativa fue tremenda. Y es que Santi Rodríguez, según relató él mismo en Pasapalabra, creyó entender la palabra "espléndido" en lugar de "esplénico" y le respondió a la doctora: "No sé si el infarto que he tenido ha sido espléndido o no, pero yo lo he hecho lo mejor que he podido", algo que obviamente desató las risas de todo el plató por el enorme sentido del humor con el que se tomó su problema de salud.

Santi Rodríguez cuenta en Pasapalabra de dónde viene su nuevo mónologo, titulado 'Infarto'. / A3

Una vez recuperado, decidió que iba a hacer un monólogo sobre lo que le había ocurrido. Su intención con este trabajo es transmitir la idea de que "cuando estás enfermo, hay que enfocarlo todo con optimismo. Hay que decirse: Tengo una segunda oportunidad, y aprovecharla".

El monólogo se desarrolla en un escenario vestido para la ocasión: una habitación de hospital y con Santi Rodríguez con un pijama sanitario, "con el culito al aire". La idea surgió después de que todos los que lo visitaron en el hospital tras el infarto le dijesen que, en vez de esperar a que los demás le levantasen el ánimo, era él mismo quien bromeaba y se tomaba con optimismo su infarto.

De ahí a inventarse un nuevo monólogo, hubo un paso, tal como Santi Rodríguez contó en Pasapalabra. La obra se titula 'Infarto: ¡No vayas a la luz"!