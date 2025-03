Paran Pasapalabra en directo por un mensaje: "La muy perra..."

Pasapalabra no sólo es uno de los concursos más vistos de la televisión en España, sino también un espacio en el que se respira diversión y donde el buen ambiente está por doquier. Cada semana, cuatro invitados acuden al programa para ayudar a los concursantes a conseguir tiempo extra para la prueba final: el rosco, donde pueden ganar el bote y todo el dinero que haya acumulado en esos momentos; ahora, el bote de Pasapalabra guarda dentro de sí más de 1,1 millones de euros.

Los invitados pasan varios días en el programa y colaboran con los concursantes en diversas pruebas relacionadas con el lenguaje en un ambiente desenfadado. Todos coinciden en que el tiempo en Pasapalabra es un tiempo disfrutado y muy gozado en el que las risas están siempre presentes. La emisión del último Pasapalabra es buena prueba de ello, puesto que una de las invitadas sorprendió a todos los presentes al revelar detalles personales y enviar un mensaje claro a alguien: "La muy perra", sentenció.

Invitados de esta semana en Pasapalabra

Esta semana los invitados de Pasapalabra son Roberto Brasero y Dafne Fernández en un equipo, y Manuel Díaz 'el Cordobés' y Toni Acosta en el otro. Fue precisamente el diestro andaluz el que abrió el melón del sueño y provocó una cascada de comentarios. Fue al asegurar que sólo había dormido "tres horas y media" porque tenía "una vida muy ajetreada últimamente".

Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra, le animó a descansar más y preguntó al resto de invitados si ellos también dormían tan poco como Manuel Díaz. Cada uno contó su experiencia y, luego, la compañera de equipo del torero, la actriz Toni Acosta, explicó que ella dormía "seis o siete horas de media".

Toni Acosta, invitada en Pasapalabra, se ríe tras hablar por televisión con su perra Amy. / A3

"¿Pero eres de las que los domingos por la mañana te quedas en la cama hasta que te apetece levantarte o no?", le cuestionó el conductor del concurso. "No", le respondió la intérprete. "Siempre me levanto pronto: o bien porque me levanto yo, o bien porque me levanta mi perra, la muy perra", aclaró con unas palabras que despertaron las risas de todos los presentes.

Toni Acosta también señaló que cada mañana de domingo el animal acudía a su cama para levantarla, se le ponía de pie con las patas delanteras sobre la cama y le reclamaba el paseo matutino. "Está siempre como diciéndome: ehhhh, holaaaaa, mi paseoooo", contó la actriz.

Roberto Leal le preguntó entonces cómo se llamaba la perra y Toni Acosta se lo dijo: "Amy. Es superfamosa: Amy Jack Russel (una raza de perros procedente de Inglaterra)". A continuación, la intérprete se dirigió a la cámara y le habló directamente al animal: "Amy, cariño, ¿me podrías dejar dormir un domingo?", a lo que tanto los concursantes, como el resto de invitados, el presentador y el público presente respondieron con carcajadas por la ocurrencia.

El sueño en Pasapalabra

Los otros invitados también hablaron en Pasapalabra de sus hábitos de sueño. Roberto Brasero aseguró que dormía bien y que ese día en concreto había descansado estupendamente porque se lo había pasado muy bien en la jornada anterior, al visitar por vez primera el concurso. Su compañera, Dafne Fernández, por su parte, también señaló que gozaba de un buen descanso y que solía irse a la cama "sobre las diez y media u once de la noche".

Además, la actriz y bailarina desveló una curiosidad: aunque todas las noches se despertaba de madrugada para ir unos momentos al baño, luego volvía a la cama y ¡seguía soñando con lo mismo que estaba soñando antes de levantarse! "¿En serio?", le preguntaron los demás, a lo que ella contestó que así era y lo achacó a su "poder mental". Toni Acosta, de su lado, explicó que la actuación de Dafne era una "inducción del sueño", un comportamiento "que existe y que, de hecho, es muy efectivo".

Luego, después de todos estos comentarios y anécdotas, Pasapalabra continuó y comenzaron las pruebas, en las que todos los invitados realizaron un excelente papel.