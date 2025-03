Broncano rechaza a Mario Vaquerizo en 'La revuelta': "Llamé pero no les interesó"

Mario Vaquerizo está de vuelta en la música con su nuevo sencillo y, en plena promoción, ha aprovechado para hablar sobre el duelo televisivo entre 'El hormiguero' y 'La revuelta'. En una entrevista con El País, el artista ha revelado que no tiene inconveniente en acudir al programa de David Broncano en TVE, pero que su presencia ha sido rechazada.

"Si ellos quieren sí. Yo he llamado, pero me han dicho que no interesaba", confesó Vaquerizo, aunque matizó que no tiene intención de entrar en ninguna polémica: "Cada uno en su casa recibe a quien quiere".

El cantante mantiene una estrecha relación con Pablo Motos, con quien colaboró en 'El hormiguero' entre 2011 y 2015, por lo que su paso por el programa de Antena 3 no sorprende. Sin embargo, considera que la música en televisión no recibe suficiente atención. "Los medios no le prestan la atención suficiente", lamenta, aunque reconoce que su reciente aparición en 'El hormiguero' fue una gran plataforma.

"Ese programa está hecho por un marciano, Pablo Motos, que viene del underground y se permite hacer lo que quiera. Pero si yo tuviese que estar en un programa de música, no me considerarían músico porque no sabemos tocar", concluyó Vaquerizo, dejando claro que su éxito no depende de etiquetas ni prejuicios.