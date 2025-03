Emocionante despedida de María Casado a David Cantero en Informativos Telecinco

Hace tan solo unos días supimos que David Cantero había abandonado por sorpresa 'Informativos Telecinco' en un comunicado emitido por Mediaset. Así que hoy ha sido el primer día sin él en plató y María Casado ha aprovechado para despedirse y de paso, hacerle un pequeño homenaje.

Con la voz casi rota y a punto de romper en lágrimas, la presentadora ha dedicado el minuto final del telediario a su ya excompañero de mesa: "Pará mí hoy es una despedida poco habitual", comenzaba diciendo Casado.

La presentadora hacía referencia a su soledad en plató, pues de momento Telecinco parece haber decidido no sustituir a Cantero. "Si se han dado cuenta, hoy mi look les ha gustado. No sé si ya habrán sospechado de quién es esta corbata", proseguía la presentadora mientras se desanudaba la cobarta de su compañero.

"Es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita. David es un caballero, se ha despedido como él hace siempre, en silencio y casi de puntillas", ha comentado.

"Hoy ha sido un día difícil para mí. Sólo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos igual que todo el equipo. David, que disfrutes de la vida como tú sabes y aquí tienes unos amigos", se ha despedido casi al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada.