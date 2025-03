Aurora llega a Pasapalabra tras la inesperada derrota de Manu

Pasapalabra ha estado dominada hasta ahora por dos grandes concursantes, Manu Pascual y Nacho Mangut, que desde hace meses se enfrentan todas las tardes de lunes a viernes en el programa de Antena 3 por un bote que cada vez est谩 m谩s pr贸ximo al mill贸n de euros.

Pero basta un resbal贸n de alguno de los aspirantes para que lo que hasta entonces era un brillante concursante pase a ser s贸lo un recuerdo. Manu Pascual, que recientemente consigui贸 ser centenario en Pasapalabra, bien lo sabe.

A la silla azul de Pasapalabra

El madrile帽o, que entr贸 en el programa antes que su rival y llevaba m谩s de 55.000 euros acumulados, se enfrent贸 a un rosco en el que fue superado por Nacho, algo que le conden贸 a tener que sentarse en la silla azul en el siguiente Pasapalabra.

As铆 que el mi茅rcoles 9 de octubre, Manu tuvo que sacar su mejor talante y sus nervios m谩s templados para hacer frente a una prueba que pod铆a ponerlo de patitas en la calle. No en vano, la silla azul es la 煤nica prueba eliminatoria de Pasapalabra. Eso y que tu contrincante se lleve el gran premio, puesto que seg煤n las reglas del programa, cuando uno de los dos concursantes gana el bote de Pasapalabra, tanto 茅l como su rival deben abandonar el concurso.

La silla azul de Pasapalabra consiste en un duelo a dos. Un aspirante nuevo llega al plat贸 y elige la letra con la que va a jugar. Frente a 茅l, el concursante que perdi贸 el rosco en el programa anterior, quien debe quedarse con la letra que no ha sido seleccionada por su rival.

A partir de ah铆, una carrera de definiciones en la que s贸lo se permite un fallo; al segundo, el concursante queda eliminado y debe abandonar inexcusablemente el programa. As铆 las cosas, la prueba de la silla azul es un momento de gran tensi贸n en el que los concursantes se juegan su permanencia y en la que tienen que sacar todas sus ganas para superarla y seguir adelante.

Manu Pascual se enfrent贸 precisamente a esa situaci贸n en el 煤ltimo programa, cuando tuvo que ir a la silla azul para defender su posici贸n en Pasapalabra. Frente a 茅l estaba una aspirante: Aurora, una joven trabajadora social procedente de Sevilla, concretamente de Alcal谩 de Guadaira, el mismo pueblo del que es originario el presentador, Roberto Leal.

Manu Pascual, en Pasapalabra. / A3

Seg煤n explic贸 Aurora, su llegada a Pasapalabra estuvo motivada por su novio. "Ha sido 茅l quien me ret贸. Me dijo que a ver si me atrev铆a a ir al c谩sting, que igual no era capaz", relataba la joven sevillana a Roberto Leal. Pero Aurora s铆 lo fue, se present贸 a la selecci贸n de concursantes y acab贸 entrando en Pasapalabra para intentar arrebatarle el lugar a Manu.

Eligi贸 la letra F para empezar a jugar y entreg贸 a Manu la letra G. Sin embargo, y pese a la concentraci贸n que mostr贸 Aurora, 茅sta pront贸 cometi贸 un peque帽o fallo y se puso al borde del precipicio: otro error y Aurora quedar铆a eliminada. Y apenas dos definiciones despu茅s, ese fallo lleg贸 y la sevillana tuvo que dejar Pasapalabra para alivio de Manu, que recuper贸 su sitio en el equipo azul.