'La revuelta' tira de 'Gran hermano' y ataca a Aída Nízar en su último programa: "Me agredió, me insultó y no fue expulsada del programa"

Este lunes, 24 de marzo, una vieja conocida de la televisión sorprendía a los espectadores de ‘La revuelta’ al reaparecer en un espacio tan simbólico como la bañera del programa. Se trata de Carla Pinto, quien participó en la quinta edición de ‘Gran Hermano’, emitida hace ya más de dos décadas.

“Me han puesto por monja”, decía entre risas la invitada, después de que Sergio Bezos la confundiera por error. “Es la primera persona negra que participó en ‘Gran Hermano’”, aclaró el colaborador, para que Broncano entendiera el guiño. “No la hemos puesto en la bañera por ‘Gran Hermano’, es que ha caído bien”, añadía Bezos, restando importancia a sus orígenes televisivos.

Sin embargo, la conversación acabó derivando en uno de los momentos más recordados de su paso por el reality: su enfrentamiento con Aída Nízar. “La maldita Aída”, comentó Carla con cierta sorna al recordar a su excompañera. “Me agredió, me insultó, me echó un vaso de agua y no fue expulsada del programa. Dije malas palabras, que le reventaría la cabeza contra el suelo, pero no lo hice”, relató, dejando claro que “está todo grabado”.

La historia no terminó en Guadalix. Según contó, también hubo un fuerte encontronazo con Nízar en el comedor de Telecinco. “Se puso a vacilarme, y le dije: te estás equivocando. Y la que acabó con el agua que había en la botella encima fue ella”, recordó. “Se la devolviste meses después”, resumía Broncano.

Hoy, Carla Pinto lleva una vida completamente alejada de los focos. “Ahora soy auxiliar de enfermería en la sanidad pública en Galicia y trabajadora social”, explicó. Además, es madre de dos hijas y reconoce que su tiempo en televisión pertenece ya a otra etapa de su vida.