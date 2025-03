Una 'superviviente' en Pasapalabra con un récord bajo el brazo

La amenaza de la expulsión está siempre presente en Pasapalabra salvo cuando los concursantes alcanzan un empate. Esa es, de hecho, la única ocasión en la que no temen por su continuidad en el concurso y pueden respirar tranquilos.

Y es que, si no es así, si no se ha dado un empate, la silla azul hace su aparición en el inicio del siguiente programa y el concursante que perdió el rosco el día anterior debe enfrentarse a un nuevo aspirante y luchar por mantenerse en Pasapalabra. Y no siempre es posible, como ya se ha visto en el concurso.

Miedo a la silla azul de Pasapalabra

Los concursantes que desde hace meses se miden en Pasapalabra son Manu y Rosa. Él llegó antes que ella y ya lleva más de 215 programas a sus espaldas, pero la gallega no se arredra y, por su parte, ya está a punto de alcanzar el centenar de programas.

Sin embargo, tanto uno como otro se han tenido que sentar varias veces en la silla azul y, en todas las ocasiones, los nervios, la angustia y la zozobra les asaltan. No es para menos, puesto que por muy brillante que haya sido hasta entonces su trayectoria en el concurso, un despiste puede llevarlos a perder definitivamente su plaza en el programa y verse abocados a tener que irse a casa.

Manu y Rosa, en el rosco de Pasapalabra. / A3

Muchos han sido los concursantes que han vivido experiencias como esa: Jaime Conde o Nacho Mangut, por ejemplo. Ambos tuvieron una mala tarde y no pudieron superar un día concreto a un nuevo aspirante, lo que les llevó a ser expulsados automáticamente de Pasapabra y a perder de raíz sus opciones de conseguir el ansiado bote del programa.

Cuando un concursante disfruta de una estancia larga en Pasapalabra, es habitual que tenga que enfrentarse muchas veces a la silla azul: es lógico, puesto que no siempre puede ganar o empatar y, por lo tanto, se ve obligado a ir a la única prueba eliminatoria del programa.

Normalmente, los concursantes con más experiencia hace valer esta sabiduría y suelen salvar su participación en Pasapalabra, pero no siempre es posible y entonces han de enfrentarse a una obligada despedida.

Récord en Pasapalabra

En el concurso, uno de los más longevos de la televisión en España, hay espacio para todos los récords posibles y, claro, la silla azul también tiene su propia marca: la de la concursante que más ha aguantado en esta prueba eliminatoria.

El récord lo ostenta una mujer, una cordobesa que cayó definitivamente en la silla azul el 14 de agosto de 2018, fecha en la que dijo adiós definitivamente a Pasapalabra tras una participación en dos fases que la llevó a enfrentarse durante semanas a dos figuras históricas del concurso y ambos ganadores del bote de Pasapalabra: David Leo y Fran González.

Es Aurora Díaz, quien se enfrentó al malagueño casi dos antes antes de verse las caras con el asturiano. Fue el 27 de mayo de 2016 cuando la cordobesa entró en el concurso. Para ese entonces, David Leo ya llevaba 60 programas a sus espaldas y aún aguantó unos cuantos más hasta que finalmente logró hacerse con el gran premio.

Aurora protagonizó once duelos consecutivos con el malagueño hasta que, finamente, el 11 de junio de aquel año fue eliminada al no superar la silla azul.

No era, sin embargo, una despedida definitiva, ya que Aurora Díaz volvió a presentarse y de nuevo entró en Pasapalabra como concursante. Fue el 22 de mayo de 2018 y, en esta segunda ocasión, su rival fue Fran González. El asturiano ya había aguantado 37 programas y resistió bastantes más, aunque un problema familiar le obligó a tener que suspender temporalmente su participación.

Aurora Díaz y Fran Gonzáles, durante sus duelos en Pasapalabra. / Telecinco

Aurora Díaz y Fran González se enfrentaron en doce ocasiones, concretamente hasta el 6 de junio de 2018, cuando él tuvo que dejar el concurso hasta el 2 de agosto, cuando regresó. A su vuelta, Aurora todavía estaba en Pasapalabra y los duelos entre ellos continuaron.

Cuando él se fue, ella sólo llevaba 1.200 euros acumulados; cuando regresó, ya superaba los 20.000. Ella se había mantenido durante todo ese tiempo y, al volver Fran González, todavía vivió ocho nuevos duelos con el asturiano hasta que, finalmente, el 14 de agosto de 2018, Aurora Díaz sucumbió en la silla azul. En su haber tenía 22.200 euros y le dejaba expedito el camino a Fran, quien meses después, el 22 de enero de 2019, por fin se hizo con el bote de Pasapalabra y se embolsó los más de 1,5 millones de euros que acumulaba.