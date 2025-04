Llega por sorpresa una conocida aspirante al bote de Pasapalabra: "Aquí estoy de nuevo, con ganas"

Los duelos entre Rosa y Manu son plato habitual en las tardes de Pasapalabra, el veterano concurso que cada día de lunes a viernes se emite en Antena 3 y que cuenta con millones de fieles seguidores. El bote de Pasapalabra, el objetivo final de todos los concursantes, supera ya los 1,4 millones de euros y la expectación crece a pasos agigantados para saber quién de los dos concursantes gana el gran premio del programa.

Sin embargo, desde ayer está en liza un nuevo competidor por el bote de Pasapalabra, una persona muy conocida que ya ha pasado por el concurso y que, para sorpresa de todos, ha anunciado su intención de regresar "a por el bote".

Una silla azul peligrosa

Todo ha sucedido en las últimas horas, después de que Manu tuviese que enfrentarse una vez más a la silla azul en Pasapalabra tras perder el rosco en el anterior programa frente a Rosa. Esos momentos, los de ver la cara de un nuevo aspirante que puede convertirse en verdugo de una trayectoria brillante que, en el caso del madrileño, supera los 200 programas de Pasapalabra, son siempre tensos. Y con razón, aunque Manu se haya enfrentado ya a numerosos rivales, entre ellos Vicky del Cerro, con la que compartió muchos programas.

¿Quién quieres que gane el bote de Pasapalabra?

La silla azul es la única prueba que puede suponer una eliminación automática del concursante que no la supere. Sólo se permite un fallo porque, al segundo, la expulsión es inmediata y no hay nada más que hacer ni nadie a quién reclamar: el aspirante debe dar por finalizada su trayectoria en Pasapalabra y volver a casa.

Así que llegar a esta prueba nunca es plato de buen gusto para ningún concursante. En el caso de Manu y Rosa, ni siquiera si quien lo hace es el rival. No es de extrañar, puesto que ya son muchos los meses que ambos llevan enfrentándose entre sí por el bote de Pasapalabra y la relación entre ellos se ha vuelto cada vez más estrecha.

Y es que cuando uno de ellos se sienta en la silla azul, el otro respira tranquilo, pero siempre con la duda de si el duelo entre ambos seguirá adelante o tendrá que decir adiós a su eterno rival y dar la bienvenida a un otro contrincante con el que establecer una nueva relación. Manu y Rosa pelean cada tarde por el bote de Pasapalabra: cierto, pero los dos han aprendido a respetarse mutuamente y han construido una relación de amistad tras casi un centenar de programas juntos.

Pues bien, en este caso fue Manu quien tuvo que enfrentar esta desagradable y tensa situación. Frente a él tenía a Mª José, una analista de sistemas llegada de Madrid y enamorada del piano, un instrumento que le relaja tocar. Recientemente, la aspirante había descubierto una nueva pasión: el teatro. "Me ha apuntado a un taller, como si fueran las extraescolares infantiles -contó al llegar a la silla azul de Pasapalabra-, y he descubierto que me desinhibe un montón y me encanta".

Mª José y Manu se enfrentan en la silla azul de Pasapalabra, la primera prueba del concurso. / A3

La nueva rival de Manu en Pasapalabra

La nueva rival de Manu desembarcó en el plató decidida a plantar cara al madrileño, quien ya acumula 220 programas a sus espaldas, aunque sabedora de que él tenía la veteranía que a ella le faltaba y un control de los nervios que a ella podían jugarle una mala pasada. Como así fue.

Mª José presentó batalla pero fue la primera en cometer un error. Tan sólo le quedaba otra oportunidad para tratar de doblegar a Manu, quien tenía a 0 su marcador de fallos. Sin embargo, la nueva aspirante sufrió un segundo traspiés que acabó con su participación en Pasapalabra para alegría de Manu, quien momentos antes había confesado ante las cámaras de Antena 3 que, pese a los nervios, estaba dispuesto a darlo todo. "Aquí estoy de nuevo, con ganas", dijo.

Una vez superada la prueba, Manu entró en plató para sentarse en la silla del equipo azul y comenzar un nuevo programa que podría llevarle a conseguir por fin el bote. Sin embargo, el madrileño no sabía que le había salido una nueva rival por sorpresa: una conocida actriz española que, para sopresa de todos, quiere hacerse con el bote.

Así lo aseguró ella misma en redes sociales tras comprobar que hace tres años que no asiste como invitada a Pasapalabra y que, tal vez, ya es momento de volver al programa. Y, como colofón y de manera jocosa, hacerse con el gran premio: el bote de Pasapalabra.

Se trata de Fiorella Faltoyano, quien subrayó: "Mi móvil dice que hace tres años estuve en Pasapalabra. Tengo que volver a por el bote". ¿Será cierto y en breve veremos a la conocida intérprete como invitada una vez más en el concurso? Todo es posible.