Pedro Piqueras se pronuncia contra el karaoke de María Casado en Telecinco: "Un informativo es una cosa muy seria"

Pedro Piqueras ha vuelto al foco mediático más de un año después de presentar su último informativo en Telecinco. El periodista, que está promocionando su nuevo libro, ha concedido una entrevista a 20 Minutos en la que ha reflexionado sobre el estado actual del periodismo y ha lanzado una crítica clara a prácticas recientes como la protagonizada por María Casado, quien sorprendió cantando en pleno informativo de Telecinco. “Yo soy contrario, no soy partidario de eso. De hecho, no soy partidario hasta el punto de que he estado 35 años haciendo informativos y nunca he cantado en el telediario”, afirmó.

Piqueras insiste en que el trabajo del presentador de noticias debe estar alejado del show: “Somos servidores de la información. Yo en eso he sido muy estricto en el trabajo. Creo que un informativo es una cosa muy seria. Salvo que queramos que no lo sea, claro”. También se muestra crítico con otras prácticas actuales como los anuncios de vacaciones en directo: “¿Por qué tienes que decirle a la gente que te vas de vacaciones?”.

Durante la charla, también denunció la influencia de las redes sociales en los medios de comunicación: “Somos esclavos del clickbait. Creo que el periodismo es que te citen, pero por decir la verdad, no por buscar un titular ad hoc para las redes”. Piqueras reivindica una televisión rigurosa, alejada del ruido y de la polarización que, según dice, lo empujaron a abandonar los informativos tras 35 años.

“Yo no he cambiado de oficio. He cesado en lo de contar las noticias cada día porque ya es que me superaba todo”, confiesa. Aunque matiza que no juzga a quienes optan por otro estilo, sí defiende el suyo con rotundidad. “Dicho esto, la gente puede hacer lo que le dé la gana”, zanja, sin dejar de marcar una clara línea entre el entretenimiento y la información.