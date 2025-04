Lola Ortiz, de 'MYHYV', habla del mal trago que vivió en su paso por televisión: "No quería vivir"

Lola Ortiz ha regresado a la televisión para compartir su historia más personal. La que fuera una de las tronistas más recordadas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se reencontró este domingo con Emma García en 'Fiesta', y no ocultaron su emoción al verse después de doce años. "No sabéis la ilusión que me hace cuando os veo después de tantos años así de formados", confesó la presentadora. "Me acuerdo de cómo eras, era tremenda y con una personalidad... ¡Qué de cosas han pasado!", añadió.

La exconcursante acudía para presentar su libro, "Yo también estuve ahí. Una historia de abandono y abusos en la que aprendí a quererme", donde relata su complicada infancia y su experiencia con la violencia de género. "Tuve un padre bastante intermitente, ausente. No era buena persona. De pequeña lo pasé muy mal, me generó muchísima falta de cariño, atención, y me llevó a tener relaciones tóxicas", explicó en el programa.

Sobre la dificultad de denunciar siendo un personaje público, Lola fue muy clara: "Por ser personaje conocido al final te juzgan más, porque te dicen que eres una oportunista, y en realidad quieres darle voz, para sanar y ayudar a otras personas. Denunciar no es algo fácil, psicológicamente para mí ha sido muy duro". También recordó cómo la fama precoz le afectó emocionalmente: "En 'Mujeres y Hombres' era muy joven, no tenía los recursos que tengo ahora. Soy una persona muy sensible y me costaba separar lo personal del trabajo y me iba bastante mal". Emma García señaló el duro momento que atravesó su invitada: "Llegó un momento en el que Lola se perdió", algo que Lola confirmó de manera rotunda: "Llegó un momento que decidí irme. No quería vivir".

El testimonio de Lola emocionó a Marieta, que también compartió su experiencia tras su paso por 'La isla de las tentaciones': "Empatizo mucho con ella porque también soy muy sensible y me llevo mucho el trabajo a casa". La joven confesó que sufrió las críticas de la audiencia: "Sufrí esos comentarios, parece que seamos de piedra, pero somos personas, nos equivocamos, no me siento orgullosa de cómo lo hice".