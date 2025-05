Tragedia de un concursante en Pasapalabra: "Lo haremos en su memoria"

Pasapalabra sigue desatando la euforia entre sus seguidores. El concurso de Antena 3 ve cómo su bote crece a pasos agigantados y cómo su audiencia lo hace también a la par. Nadie quiere perderse el momento en que uno de los concursantes gane los más de 1,5 millones de euros que acumula el premio.

Manu y Rosa aspiran desde hace meses a convertirse en leyenda del programa, algo que no podrán conseguir si no se alzan con el triunfo y por fin, uno de los dos, consigue el bote de Pasapalabra. Mientras tanto, el concurso seguirá sorprendiendo a sus millones de seguidores con situaciones a veces al límite, como la ocurrida en la última emisión, cuando se puso de manifiesto la tragedia que azotaba a uno de los concursantes. Tanto fue así quer el presentador, Roberto Leal, no tuvo más remedio que echarle un capote: "Lo haremos en su memoria", le prometió cuando la emoción lo quebró.

Una lucha sin cuartel

En este último programa fue uno de los dos concursantes de Pasapalabra, Manu, quien tuvo que afrontar la temida silla azul, temida porque es la única prueba que puede acabar con la trayectoria de cualquier aspirante de un solo plumazo, por muy bien que lo haya hecho antes y por muchos meses que lleve en el programa.

No era la primera vez que Manu se sentaba en la silla azul. Es, de hecho, una prueba habitual para todos los concursantes que pasan por Pasapalabra y de la que sólo está exento aquel que ha conseguido ganar el programa anterior. Hay otra posibilidad de esquivar este peligroso trámite y es que ambos concursantes alcancen un empate en el rosco y, por lo tanto, dado que no hay ningún perdedor, tampoco hay silla azul.

Pues bien, Manu había perdido en el rosco contra Rosa en el programa anterior y, en esta nueva edición del concurso, debía afrontar la prueba eliminatoria y verse las caras con un nuevo aspirante ante el que tendría que defender su plaza.

El nuevo concursante, Carlos, llegaba de Logroño, era licenciado en Químicas y, en la actualidad, es opositor, tal y como lo presentó Cristina, la azafata de Pasapalabra, quien también destacó que tenía "un cariño especial al programa".

Fue entonces él quien explicó a qué se debía su querencia hacia Pasapalabra. "Así es", confirmó Carlos. "Empecé viéndolo con mi madre, haciéndole compañía, y siempre me dijo: 'Tú tienes que ir a Pasapalabra'. Y aquí estoy", concluyó.

Carlos y Manu en la silla azul de Pasapalabra. / A3

Acto seguido, el concursante añadió: "Ella me estará viendo desde donde esté", en clara referencia al fallecimiento de su madre. Fue entonces cuando Carlos se rompió y apenas consiguió ya hablar, una situación ante la que el presentador, Roberto Leal, sacó su experiencia y el brindó un buen capote, puesto que inmediatamente tomó él la palabra para permitir al concursante tomar aire, tragar saliva y recomponerse de la emoción.

"Lo haremos así por ella", le aseguró el veterano presentador sevillano, "y le mandamos todo el cariño. Lo haremos en su memoria", prometió.

Once rondas en Pasapalabra

Carlos presentó una gran batalla a su rival, Manu. El de Logroño aguantó 11 turnos de preguntas hasta que, finalmente, falló una de las definiciones y los nervios se apoderaron de él. Lo hicieron de tal forma que, al turno siguiente, volvió a fallar y el segundo error lo condenó definitivamente a la expulsión.

No pudo ser. No consiguió Carlos entrar en Pasapalabra y volvió a ser Manu quien se hizo una vez más con el asiento del equipo azul para volver a enfrentarse una tarde más con Rosa e intentar luchar por llevarse el bote de Pasapalabra. A sus espaldas ya acumula casi 250 programas y un bote personal que excede de los 150.000 euros.