'Tu cara me suena' resolvió gracias al público un triple empate y provocó las lágrimas de Àngel Llàcer: "Un día renuncié a vivir"

'Tu cara me suena' sigue viento en popa en Antena 3. El 'talent show' se alzó anoche líder nuevamente con un espectacular 20,6% de audiencia, pero además también vivió una gala de infarto, la más igualada hasta la fecha.

Porque el público tuvo que resolver un triple empate entre Ana Guerra, Mikel Herzog y Melani García y porque eso provocó que la clasificación general se ajustase más.

Los tres cantantes lo dieron todos y fascinaron a público y jurado con sus imitaciones de Alicia Keys (Ana Guerra), India Martínez (Mikel Herzog) y The Ronettes (Melani García).

De hecho, Herzog hizo llorar a Àngel Llàcer con la imitación de la artista andaluza cantando 'Vencer al amor': "Como bien sabéis, he estado muy mal y una vez renuncié a vivir", empezó explicando el presidente del jurado.

"Dije 'me dejo y me voy' y hoy me doy cuenta de que estaba muy equivocado, porque, si me hubiera muerto, no hubiera visto lo que he visto hoy", concluyó el showman que no pudo evitar volver a llorar.

Por otro lado, se dio una situación curiosa en la gala cuando Gisela imitó a su excompañera de 'OT', Chenoa, además delante de la propia cantante.

Finalmente, el público rompió el triple empate y alzó a Ana Guerra como ganadora de la noche.

Puntuaciones de la gala 4

1. Ana Guerra 22 puntos

2. Melani García 22 puntos

3. Mikel Herzog 22 puntos

4. Bertín Osborne 17 puntos

5. Goyo Jiménez 15 puntos

6. Manu Baqueiro 14 puntos

7. Gisela 14 puntos

8. Esperansa Gracia 9 puntos

9. Yenesi 9 puntos

Clasificación general

1. Mikel Herzog 83 puntos

2. Melani García 82 puntos

3. Gisela 75 puntos

4. Ana Guerra 72 puntos

5. Esperansa Gracia 60 puntos

6. Bertín Osborne 55 puntos

7. Yenesi 54 puntos

8. Manu Baqueiro 51 puntos

9. Goyo Jiménez 44 puntos

Imitaciones gala 5

-Yenesi y Martin Urrutia - Kylie Minogue y Ricky Martin (Trae un amigo)

-Esperansa Gracia y Samantha Gilabert - Tini y Emilia (Trae un amigo)

-Gisela - Rigoberta Bandini

-Manu Baqueiro - Ryan Paris

-Goyo Jiménez - Raphael (Te lo robo)

-Bertín Osborne - Gene Simmons

-Mikel Herzog - Dani Fernández

-Melani García - Lauri Ylönen

-Ana Guerra - Rosana