Rosa gana Pasapalabra y hace historia en el programa: "No me creo que haya ganado el bote"

Rosa Rodríguez, actual concursante de Pasapalabra, está de enhorabuena. Y no es para menos porque la coruñesa ha marcado un hito en el programa y ha destrozado un techo de cristal.

La gallega ha inscrito su nombre con letras de oro en el concurso, uno de los más antiguos y seguidos de la televisión en España y que, pese a su longevidad, sigue registrando datos extraordinarios de audiencia. "Estoy muy feliz, la verdad... Se me pone la piel de gallina al pensarlo", admite sin vergüenza la concursante.

La trayectoria de Rosa en Pasapalabra

Rosa llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024. Aquel día desembarcó en el programa gracias a la silla azul, una prueba que ganó y que le dio el pasaporte para entrar directamente a concursar en Pasapalabra y medirse con Manu Pascual, el otro aspirante al bote que ya llevaba muchos meses en el concurso.

Rosa y Manu, en el rosco de Pasapalabra, la única prueba que da acceso a ganar el bote. / A3

Desde el primer momento, Rosa se mostró cauta pero efectiva. La gallega, nacida en Argentina, cerca de Buenos Aires, y criada en A Coruña desde muy pequeña, no respondía de manera alocada sino tomándose su tiempo y reflexionando.

Poco a poco, resolvía una definición tras otra en el rosco de Pasapalabra hasta llegar a ganar varios de ellos y, cuando no lo conseguía, se mostraba implacable en la silla azul al enfrentarse a nuevos concursantes: concentrada, seria y muy dispuesta, nunca se permitía ni un sólo error y salvaba todas las pruebas.

Tan sólo una vez tuvo miedo, tal y como ella misma ha admitido tiempo después. "Estaba jugando con la H -recuerda Rosa, de Pasapalabra- y fallé la primera", antes que su rival. Luego, "tuve alguna pequeña duda" en otras definiciones y sintió que su final en el concurso podía estar próximo. "Pensé: ¡Buf! Hoy estuve cerca de irme", confiesa la coruñesa, pero consiguió salvar la eliminación y se mantuvo en Pasapalabra.

Aquella fue la vez que más puntos cosechó para ver truncada su participación en Pasapalabra porque después nunca ha dado pie a que ningún aspirante pudiera interrumpir su reinado en el concurso. Y es que Rosa no se ha permitido más ni un error en la única prueba eliminatoria del concurso.

Aún así, a pesar de esta brillante trayectoria, Rosa siempre se ha sentido como una "novata" en el programa y no ha sido hasta hace muy poco cuando ha empezado a sentir "más aplomo" a la hora de enfrentarse a las definiciones, las pruebas previas al rosco de Pasapalabra y el propio rosco. "Noto más aplomo -asegura- porque antes me sentía muy novata hasta hace apenas un par de semanas".

De igual forma, Rosa ha aprendido a gestionar e incluso disfrutar las pruebas previas al rosco de Pasapalabra. Y lo ha conseguido hasta con las que peor se le daban, como 'Una de cuatro'. "Antes no me centraba y me despistaba mucho", explica, "pero ahora he ido cogiéndole la mecánica y la disfruto mucho". De hecho, ha pasado a ser su prueba preferida en Pasapalabra además de, "obviamente, el rosco", dice Rosa.

Cien duelos con Manu en el rosco de Pasapalabra

Tras muchas tardes enfrentándose a Manu en Pasapalabra, en las que la concursante admite que se ha imaginado "cómo será ganar el bote", Rosa se impone una vez más en el rosco aunque no consigue alcanzar lo que parece una fase previa: lograr 24 aciertos y quedar a sólo una definición del gran bote de Pasapalabra, que acumula en torno a los 1,5 millones de euros.

"Te imaginas muchas veces cómo reaccionarías -reconoce Rosa-, pero la verdad es que no tengo ni idea. Mis sospechas es que sería más como Rafa Castaño, en plan 'No me lo creo, no puede ser que haya ganado el bote de Pasapalabra'".

Aún así, Rosa no se muestra perturbada ni molesta y asegura que, tal vez, su caso sea el mismo que el de Óscar Díaz, que jamás obtuvo los 24 aciertos y "directamente pasó a los 25 y a llevarse el rosco de Pasapalabra".

La concursante, no obstante, confiesa que se le pone "la piel de gallina" sólo de pensarlo y, sobre todo, cuando le comunican desde el equipo del programa que acaba de marcar un hito en el concurso, donde ha escrito con letras de oro su nombre al ser la primera mujer en alcanzar algo que ninguna otra había conseguido hasta ahora: llegar a los cien programas.

"Estoy muy feliz", admite Rosa sonriendo durante una entrevista hecha con motivo, precisamente, de sus cien concursos. "Es muy bonito" convertirse en centenaria en Pasapalabra apenas unas semanas después de que su rival, Manu Pascual, haya conseguido ser bicentenario.

Este nuevo logro de Rosa en Pasapalabra tiene también otra lectura: ya son cien las tardes de duelos ininterrumpidos y consecutivos entre ella y Manu. Quién ganará finalmente el bote de Pasapalabra es algo ninguno de los dos se atreve a responder y que, de momento, nadie sabe.