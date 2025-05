Belén Esteban estalla en 'La Familia de la Tele': "Yo no quiero estar en este programa"

La mediática presentadora Belén Esteban, que se estrenó el pasado lunes 5 de mayo en 'La familia de la tele' de RTVE tras dos cancelaciones por noticias de gran impacto, se queja en directo de su nuevo prorgama. “No quiero estar en este programa. No me gustan los temas que ya han tratado otros programas. Nos meten entre dos novelas”, ha sentenciado.

"No quiero estar en este programa"

Esteban ha respondido a su compañera María Patiño a la pregunta del millón: ¿Por qué? Y Esteban, conocida por no cortarse a la hora de dar su punto de vista, ha expuesto: "Porque no soy la Belén Esteban que quiero ser. Soy una Belén que tengo mis días que no me aguanto ni yo, pero me considero una tía divertida, que se mete en los temas, que habla..." y, por lo visto, en la televisión pública no se siente cómoda con ciertas directrices.

La presentadora también se ha quejado del horario, pues "nos meten entre dos novelas", dice. Todo esto, mientras cocina una ensaladilla rusa con sus compañeros de programa.

Las redes sociales no han tardado en comentar el momento que se está viviendo en directo en televisión. Muchos de los seguidores de Belén Esteban y 'La familia de la tele' han salido a aplaudir a la presentadora.

'La familia de la tele' es la nueva apuesta de RTVE, que recoge el testigo de magacines como 'Sálvame' y cuenta con los rostros más conocidos del formato. Junto a Esteban y Patiño participan en el programa veteranos de Telecinco como Kiko Matamoros o Lydia Lozano, además de celebrities más jóvenes como Isa Pantoja o Inés Hernand.