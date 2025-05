El desliz en 'La familia de la tele' por un inesperado micro abierto: "Necesito sexo"

El progrma de este miércoles 14 en 'La familia de la tele' tuvo de todo. En la emisión más tensa desde que aterrizó en RTVE el pasado 6 de mayo, el espacio comenzó con el bombazo de Belén Esteban amenazando en directo con irse y asegurando que no está cómoda y no quiere estar en el programa.

“No quiero estar en este programa. No me gustan los temas que ya han tratado otros programas", sostuvo ne el programa de ayer la presentadora. "No soy la Belén Esteban que quiero ser. Soy una Belén que tengo mis días que no me aguanto ni yo, pero me considero una tía divertida, que se mete en los temas, que habla..." explica. Y, por lo visto, en la televisión pública no se siente cómoda con ciertas directrices.

"No se enteran de nada"

Esteban no cesó ahí con sus quejas y señaló a algunos de sus nuevos compañeros de formato, como Inés Hernand o Aitor Albiuza. "Veo a Aitor y a Inés que, cuando hablamos de Pepi Valladres, no se enteran de nada" espetó, a lo que los colaboradores no dudaron en contestar: "Yo no venía a hacer prensa rosa", sentenció el vasco, a lo que Hernand añadió: "Secundo lo que está diciendo mi compañero. Pensaba que el magacín iba a incorporar otras temáticas".

Por si no iba cargado el programa, y en plena trifulca, un micro abierto jugó una mala pasada a otra de las colaboradoras de 'La familia de la tele'. Fue en la segunda parte de la emisión, ya únicamente en RTVE Play, donde los espectadores pudieron escuchar claramente a María Patiño diciendo: "Hoy lo necesito, necesito sexo". A pesar de que la presentadora lo dijo susurrando, un micro abierto la delató y las redes sociales se encargaron de hacerse eco.

'La familia de la tele' es la nueva apuesta de RTVE, que recoge el testigo de magacines como 'Sálvame' y cuenta con los rostros más conocidos del formato. Junto a Esteban y Patiño participan en el programa veteranos de Telecinco como Kiko Matamoros o Lydia Lozano, además de celebrities más jóvenes como Isa Pantoja o Inés Hernand.