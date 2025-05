Belén Esteban sorprende al expresar su deseo sobre el final del rey Juan Carlos: "Que muera en España"

"¿Qué debería ocurrir con el rey Juan Carlos?" La pregunta, tan presente como polémica, volvió a tomar fuerza en la tertulia de 'La familia de la tele' este jueves, a raíz de unas informaciones que apuntan a un posible traslado del emérito desde Abu Dabi a Portugal. Entre opiniones enfrentadas, Belén Esteban tomó la palabra y no se anduvo con rodeos.

"A mí me gustaría que muriera en España", lanzó la colaboradora, dejando clara su postura. "Pero en Abu Dabi no", añadió, subrayando que el rey emérito, pese a todo, debería pasar sus últimos días en el país que reinó durante casi cuatro décadas. No era la primera vez que expresaba ese deseo durante la tarde: minutos antes ya había afirmado que “tendría que volver a España”.

En cambio, su compañera Chelo García-Cortés no compartía esa visión. “No sería prudente”, defendió, aludiendo a las razones que llevaron al monarca a instalarse fuera del país y a las investigaciones que afectaron a su figura. Aún así, Esteban se mantuvo firme, e incluso ironizó sobre la edad del emérito: “Con los años que tiene tampoco está para tirar cohetes”.

Finalmente, García-Cortés lanzó una frase que cortó la conversación en seco, al decir que "a mí me gustaría que no hubiera hecho lo que ha hecho".