Melody recrimina a RTVE no haber atendido sus peticiones en Eurovisión: "Hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente"

Melody ha hablado sin tapujos en su esperada rueda de prensa tras su paso por Eurovisión 2025. Aunque ha reiterado su orgullo por el trabajo realizado, la artista ha expresado cierto desencanto por no haber podido mostrar todo su potencial artístico sobre el escenario de Basilea, señalando directamente a decisiones ajenas a ella.

"Siempre todo es mejorable. A mí personalmente, por ejemplo, la puesta en escena me parece que está muy bien, pero yo personalmente hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. ¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis", ha afirmado la intérprete de "Esa diva". Según ha explicado, "una vez que yo gano el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren".

Melody también ha aludido a una presión por modificar su propuesta artística: "Se ha juzgado mucho si yo soy muy española, si mi rasgo... 'suaviza un poquito esto, esto no va a gustar, no hagas esto porque esto no viene bien, lo otro, la voltereta'". La cantante ha asegurado que la coreografía fue modificada hasta en cinco ocasiones: "Cuando no hacía falta. Porque luego pasa lo que pasa, ¿me entiendes?". Y ha añadido que lo que más le duele de esta candidatura es "no haber podido ser" ella misma en el escenario.

La artista también ha sido crítica con la realización televisiva del show. "Hay planos, por ejemplo, que se pierde mucho la actuación. Hay momentos en los que yo estoy actuando o el momento de la bata de cola no se aprecia. Eso podía haber sido un planazo brutal y no se aprecia". Además, ha confesado: "Yo he sufrido mucho con el telón. Lo que pasa es que hay cosas que no están de mi mano y yo las he luchado y las he peleado".

Pese a sus diferencias con algunos aspectos de la candidatura, Melody ha reiterado que cumplió con su compromiso: "Yo he hecho lo que tenía que hacer, me he comprometido, he dado mi palabra y lo he cumplido". Y ha insistido en que sus críticas no son nuevas: "Las autocríticas que tengo son las mismas que tenía en su momento y que yo lo comenté con RTVE, pero no lo veían".