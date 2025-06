Estrella Morente carga contra Nia por no defenderla tras su reivindicación taurina en 'OT': "Tendrías que haber sido honesta"

Estrella Morente fue la invitada de esta semana en 'Viajando con Chester', donde no solo defendió su postura sobre la tauromaquia, sino que aprovechó para ajustar cuentas con Nia, con quien cantó en la gala 6 de 'Operación Triunfo 2020'.

La artista recordó aquella actuación en la que, sin previo aviso a la organización, entonó unas letras en defensa del mundo taurino antes de que arrancara la canción principal. Una intervención que generó críticas y que, según se dijo entonces, pilló por sorpresa también a su compañera de dúo.

Sin embargo, Estrella asegura que no fue así: “La avisé después de ensayar, juntas, con cariño. Ella estaba nerviosa porque no sabía cantar por bulería”, explicó en su charla con Risto Mejide. “Me entristeció que no dijera que sí le había avisado de que iba a hacer una introducción”, añadió.

La cantante fue aún más contundente cuando se dirigió directamente a cámara para lanzar un mensaje a Nia: “Tendrías que haber sido honesta. Si quieres ser artista, lo primero que tienes que hacer es ser honesta. Dice que no sabía nada... Para las dos fue un disgusto grande. ¿Tengo que avisar? Que no te contraten”.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto ya caldeado, en el que Risto y Morente discutieron sobre la legalidad de las corridas de toros. La conversación derivó en un rifirrafe donde la cantaora llegó a acusar al presentador de “ignorancia” por su rechazo al toreo.