Anita Williams estalla tras el debate final de 'Supervivientes 2025' y rechaza hablar de este tema en su entrevista en '¡De viernes!'

Anita Williams ha roto su silencio tras el tenso debate de ‘Supervivientes 2025’, donde salió a la luz que mantuvo relaciones con Montoya durante la aventura. Mientras él lo negó entre lágrimas, ella confirmó el hecho y reprochó públicamente que la negara, dando la razón a Makoke, cuando lo expuso públicamente.

La concursante se acercó a su compañera, pidiéndole perdón, y afirmando que en playa Misterio sí que había habido sexo: “Cuando en plató me ha retado a ser sincera y que contase la verdad, lo que a lo mejor hubiera dicho en privado, sabéis que soy impulsiva y se lo he dicho delante de toda España”.

Horas después, la finalista compartía un comunicado en su canal de difusión de Instagram donde defendía su versión: “No he mentido en nada. Para lo bueno y para lo malo me he ‘desnudado’ con vosotros y he sido real al 100%”. Anita aseguró que su relación con Montoya “no ha sido nunca un show ni un montaje”, y explicó que los seguidores del programa merecían conocer la verdad tras tantos meses acompañándolos.

Además, quiso dejar claro que su entrevista de este viernes en '¡De viernes!' no girará en torno a su exnovio, sino a su pasado: “Voy a hablar de mí y de todo lo que he vivido, por si alguien se siente identificado o identificada con la Anita del pasado. Porque la vida nunca se acaba, siempre sigue”. También afirmó que aprovechará la ocasión para hacer “su puente de las emociones”, ya que no pudo hacerlo durante el reality.