Las 5 mejores imitaciones de la valenciana Melani en 'Tu Cara Me Suena': de Shakira a Beyoncé

Melani García, la valenciana de 18 años y residente en l'Eliana, ganó este viernes la duodécima edición de 'Tu Cara Me Suena', al conseguir el apoyo del 48 % del público que la coronó como la mejor imitadora de artistas y cantantes de la edición. Su triunfo no ha sido una sorpresa para nadie porque la aspirante a cantante de ópera ha demostrado cada semana su capacidad para ponerse en la piel de todo tipo de intérpretes y en todo tipo de géneros. La joven, que ya demostró sus dotes líricas en la cuarta edición de 'La Voz Kids', llegaba a priori como una gran baladista, sobre todo en el ámbito operístico, pero ha sorprendido por su gran versatilidad, sus dotes actorales y su talento para imitar voces casi a la perfección.

A lo largo de las 14 galas que ha durado esta edición de 'Tu Cara Me Suena', la valenciana ha recibido infinidad de halagos por parte del jurado del programa -compuesto por Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Ángel Llácer-, del público en el plató y de la audiencia a través de las redes sociales. Sus imitaciones han sido casi un calco del artista original desde la primera gala, en la que ganó por Céline Dion. Pero ha convencido con sus imitaciones de Natalia Jiménez de La Quinta Estación, Pimpinela, Sabrina Carpenter, Tate McRae o Anne Hathaway.

Un hito de Melani

Su talento, constancia y trabajo la han coronado como ganadora en cinco galas, un hito que solo ha superado Blas Cantó en la quinta temporada, en la que cosechó seis triunfos, aunque la edición tuvo cuatro galas más que la actual. Además, Melani ha sido la primera concursante en las 12 ediciones en ganar tres galas de forma consecutiva: la 10, la 11 y la 12; esta última la primera semifinal, en la que se convirtió en la primera finalista al coronar el ranking de puntos otorgados cada semana por el jurado y el público en plató.

Estas actuaciones son, por tanto, las mejores de la cantante valenciano en su paso por el programa. A ellas se sumó su actuación en la gala final, en la que encarnó Anne Hathaway en su papel de "Los miserables" cantando "I dreamed a dream".

Melani gana "Tu Cara Me Suena"; Esperansa Grasia, segunda. / A3

Sus cinco mejores interpretaciones

En la primera gala, Melani sorprendió a todos con su imitación de Céline Dion, calcando la actuación de la cantante en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, con la que volvió a los escenarios tras su enfermedad. Desde el principio, demostró su capacidad vocal innata cantando 'Hymne a l'amour'.

Pese a sus grandes actuaciones, la joven de 18 años no volvió a ganar hasta la gala octava, cuando hizo una imitación perfecta de Beyoncé en su actuación en la Super Bowl con un medley de 'Love on top' y 'Crazy in Love'. Ahí Melani demostró que, además de cantar, saber bailar muy bien.

Dos semanas después, el reto fue imitar a Shakira en su primera etapa, con uno de sus temas más recordados: 'Inevitable'. Imitar a la colombiana no es nada fácil y, por eso, la actuación de Melani sorprendió a todos: clavó su voz. Desde el jurado, reconocieron que parecía el disco original.

De Shakira a The Cranberries, dos estilos completamente diferentes. Pero eso no ha sido un impedimento para que la valenciana volviera a parecer un disco. En esa gala, reconoció que solo cantaba la canción entre ocho y 10 veces a lo largo de la semana para no cansar la voz; el truco era escuchar muchas veces la canción y colocar la voz internamente para conseguir captar todos los giros de cada cantante.

Solo una semana después, la joven volvió a coronarse como ganadora; esta vez, en su terreno fetiche: la ópera y el canto lírico. Lo hizo imitando a JJ, el reciente ganador de Eurovisión, con su tema 'Wasted Love'. El programa logró recrear la actuación de la final en Basilea, creada por el español Sergio Jaén y Borja Rueda, también miembro del equipo de "Tu Cara Me Suena".