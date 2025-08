¿Quién es Aida Bao, la sustituta veraniega de Cintora en ‘Malas lenguas’?

A partir de este lunes 4 de agosto, Aida Bao asumirá la presentación de ‘Malas lenguas’ durante las dos primeras semanas del mes, en sustitución temporal de Jesús Cintora, que se toma unas vacaciones. Durante este periodo, el programa seguirá emitiéndose en doble edición diaria: en La 1 a las 15:55h y en La 2 a las 19:00h, manteniendo su formato de análisis informativo con humor y desmontaje de bulos.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Bao cuenta con una sólida trayectoria en radio y televisión. Ha trabajado en medios como Cadena SER, El País, La Sexta y Televisión de Galicia, y formó parte del equipo de ‘La Hora de La 1’ en TVE. En 2013 recibió un Premio Ondas como parte del equipo de la Cadena SER por su trabajo en la cobertura del accidente del tren Alvia en Angrois.

Bao reconoce que asume el reto con respeto e ilusión: “Este reto lo asumo con mucha ilusión y con el máximo respeto a un programa que funciona muy bien. Mi objetivo es aportar mi estilo personal, manteniendo siempre la esencia del formato”. También ha expresado su compromiso contra la desinformación: “El espectador busca claridad, no complicaciones… la información verificada es el antídoto frente al extremismo y la polarización”.

Aunque su experiencia televisiva como conductora principal es reciente, Bao aporta una voz firme y comprometida, avisando de que no se dejará presionar por las audiencias. “Voy a procurar que el tema de las audiencias no me afecte, porque estoy convencida de que el trabajo bien hecho terminará dando resultado”.