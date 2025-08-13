¿Dónde ver gratis 'H2O', la mítica serie de sirenas de los años 2000?

RTVE ha puesto a disposición del público en España las tres temporadas completas de 'H2O: Just Add Water', para ver de forma totalmente gratuita en RTVE Play y el canal infantil Clan TV. El acceso es libre y legal, tanto desde la web como en sus aplicaciones móviles y de Smart TV. El único requisito es estar dado de alta con un usuario en la plataforma pública, que también es gratis.

La serie, creada por Jonathan M. Shiff y emitida originalmente entre 2006 y 2010, sigue las aventuras de tres adolescentes —Rikki, Emma y Cleo— que, tras una misteriosa experiencia en una isla, descubren que se convierten en sirenas cada vez que entran en contacto con el agua. Además, desarrollan poderes especiales que cambiarán su vida diaria. Con más de 120 países de emisión y una audiencia global millonaria, se convirtió en un fenómeno de la televisión juvenil de los 2000, recordado por su mezcla de fantasía, humor y drama adolescente. En España, la serie se pudo ver en las mañanas de Antena 3 y Neox, pasando después por canales como Nickelodeon.

Aunque ahora se puede ver gratis en RTVE Play y Clan TV, 'H2O' también está disponible en plataformas de pago. En Netflix se encuentra al completo bajo suscripción, mientras que en Prime Video las dos primeras temporadas están incluidas con la cuota de Prime y la tercera requiere contratar la suscripción adicional a Dash.

Con esta iniciativa, RTVE acerca a nuevas generaciones y a los fans de siempre la oportunidad de revivir sin coste las aventuras acuáticas de Rikki, Emma y Cleo, en una de las series más icónicas de la televisión juvenil de los últimos 20 años.