Un día menos para Eugeni Alemany

El concurso que presenta el valenciano pierde un día de emisión

Eugeni Alemany

Eugeni Alemany / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Telecinco ha decidido modificar su programación y retirar la emisión dominical de Agárrate al sillón, el concurso conducido por el valenciano Eugeni Alemany. De este modo, la franja vespertina de los domingos la ocupa Fiesta, presentado durante el verano por la valenciana Álex Blanquer, César Muñoz y Terelu Campos. El concurso que presenta Alemany se emite diariamente a las 20 horas, junto antes del informativo de las 21 horas

TEMAS

