Un día menos para Eugeni Alemany

Telecinco ha decidido modificar su programación y retirar la emisión dominical de Agárrate al sillón, el concurso conducido por el valenciano Eugeni Alemany. De este modo, la franja vespertina de los domingos la ocupa Fiesta, presentado durante el verano por la valenciana Álex Blanquer, César Muñoz y Terelu Campos. El concurso que presenta Alemany se emite diariamente a las 20 horas, junto antes del informativo de las 21 horas