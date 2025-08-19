De ‘Los hombres de Paco’ a reyes de los festivales: Pignoise vuelve a lo grande con la banda sonora más mítica de la TV

Hay canciones que se quedan tatuadas en la memoria colectiva, y pocas lo han hecho como 'Nada que perder'. La mítica sintonía de 'Los hombres de Paco' no solo convirtió a Pignoise en un fenómeno televisivo, sino que catapultó al grupo a la categoría de referente del pop-rock español. Y ahora, tras años de trayectoria y evolución, la banda vuelve a brillar en los festivales más potentes del país, con parada obligatoria en el DelPoble Fest.

Pignoise no es solo un grupo, es una historia de superación y conexión con el público. De aquel arranque marcado por su vínculo con el fútbol —con Álvaro Benito pasando del césped del Real Madrid a los escenarios— a llenar salas y estadios con un repertorio que mezcla energía, letras directas y estribillos pegadizos, los madrileños han demostrado que lo suyo no era una moda, sino una auténtica revolución generacional.

El paso del tiempo no ha hecho más que reforzar su sello. Canciones como 'Te entiendo', 'Estoy enfermo' o 'Sube a mi cohete' son auténticos himnos para varias generaciones que crecieron con su música en la radio y en la televisión. Ahora, en un contexto en el que los festivales son la gran pasarela de la música en directo, Pignoise se ha colocado como una de las bandas imprescindibles en cualquier cartel.

En el DelPoble Fest, que se celebrará en Tavernes de la Valldigna (Valencia) el 12 y 13 de septiembre, el público podrá revivir aquellos temas que marcaron una época y que siguen tan frescos como el primer día. El grupo llega con la fuerza de quien sabe que tiene detrás un legado, pero también con la energía de reinventarse en cada escenario. Porque si algo caracteriza a Pignoise es que cada concierto es una descarga de adrenalina compartida con sus seguidores.

Además, su presencia confirma la apuesta del festival por nombres que conectan con distintas generaciones, mezclando nostalgia y actualidad: desde Melendi a Café Quijano, pasando por Álex Ubago o Isabel Aaiún, cantante del ya mítico 'Potra Salvaje'. Un viaje en el tiempo que une a quienes coreaban sus canciones hace casi dos décadas con quienes las descubren ahora en las playlists de las plataformas digitales.

El DelPoble Fest se convierte así en el lugar perfecto para ese reencuentro: un escenario en el que Pignoise demostrará por qué, tras más de veinte años de carrera, siguen teniendo la fórmula mágica para conquistar al público.