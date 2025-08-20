Netflix pone fecha de estreno y sinopsis a la quinta temporada de 'Emily en París': así serán sus nuevos episodios

Netflix ha anunciado que la quinta temporada de 'Emily en París' llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre. La serie protagonizada por Lily Collins regresa con una nueva tanda de diez capítulos en los que la acción se reparte entre París y Roma, ciudad en la que Emily inicia una nueva etapa profesional al frente de la agencia Grateau.

La trama mostrará cómo la joven afronta la vida en Italia, entre la dolce vita veneciana y los desafíos que plantea su nuevo cargo en la capital. Aunque al principio parece que todo avanza en la dirección correcta, un proyecto que se tuerce en la oficina terminará afectando directamente a su vida personal, marcando el rumbo de esta temporada.

En paralelo, Emily se verá obligada a lidiar con un secreto que amenaza con dinamitar una de sus relaciones más importantes. Será el detonante de un viaje hacia la sinceridad y la necesidad de afrontar los conflictos de frente, lo que le permitirá fortalecer lazos y abrirse a nuevas oportunidades tanto en lo profesional como en lo sentimental.

El creador Darren Star ha definido esta temporada como "una historia de dos ciudades", donde los contrastes entre Roma y París sirven para mostrar el crecimiento de Emily. La combinación de escenarios marcará un tono distinto a los capítulos, con una protagonista que, por primera vez, debe aprender a equilibrar dos mundos a la vez.

El reparto vuelve a contar con Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucien Laviscount, mientras que se incorporan Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque. Junto a ellos, Lily Collins continúa como actriz principal y productora ejecutiva de la ficción.