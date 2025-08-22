En 'Todo es mentira'
Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe
La política señala la estrategia del presidente y afirma que no es la primera vez que la utiliza
Kevin Rodríguez
La guerra política a raíz de los incendios continúa en televisión. Si ayer Silvia Intxaurrondo zanjada el debate más repetido este verano y Antonio Maestre estallaba por las explicaciones del PP sobre los fuegos que siguen azotando el país, hoy Esperanza Aguirre ha cargado contra Pedro Sánchez desde la mesa de 'Todo es mentira'.
Lo ha hecho al ser preguntada por la puesta en marcha de una comisión interministerial para el cambio climático que el presidente ha anunciado que pondrá en marcha. Lo más llamativo es que ya existe una comisión para dicho fin y fue creada por el propio Sánchez en 2018, por lo que Aguirre califica la propuesta de "ridícula":
"Lo que no se puede hacer cuando hay gente que lo ha perdido todo, la única casa que tiene y viene uno y le dice que va a hacer una comisión del cambio climático que ya estaba creada... Hombre, no me tome usted el pelo", afirma la tertuliana.
Además la política del PP asegura que esta estrategia no es nueva en el líder de los socialistas y que el gran pacto nacional por el cambio climático "ya lo había anunciado el año 23. O sea, es que es que es una tomadura de pelo", ha repetido.
Por último, Aguirre ha terminado su intervención llamando "gafe" al presidente: "desde que ha llegado no nos pasan más que cosas verdaderamente terroríficas", comenta en alusión a la pandemia, el volcán de La Palma, Filomena y los recientes incendios. "Aquí en Madrid yo tengo 73 años, jamás había visto eso", concluye.
