Reality sorpresa
Disney+ estrena su propia 'La isla de las tentaciones' con un gran cambio respecto a la original
La plataforma sorprende con 'Mi primera vez', un reality con 21 concursantes vírgenes que buscan el amor en una isla paradisíaca.
Carlos Merenciano
Disney+ ha lanzado sin previo aviso uno de los realities más sorprendentes de la temporada. Bajo el título ‘Mi primera vez’, la plataforma estrena en España este formato internacional en el que 21 concursantes que no han mantenido relaciones sexuales viajan a una isla paradisíaca para enfrentarse a un experimento de citas tan llamativo como polémico.
El reality se presenta como una especie de ‘La isla de las tentaciones’ al revés: en lugar de parejas que ponen a prueba su fidelidad, son personas vírgenes las que se enfrentan a retos románticos, citas y convivencias en un entorno diseñado para favorecer la química y, quizá, dar el paso hacia la pérdida de la virginidad. La producción está presentada por Colton Underwood y Kaitlyn Bristowe, y ya cuenta con diez episodios disponibles en Disney+, aunque de momento no están doblados al castellano, y solo cuentan con subtítulos en nuestro idioma.
“Vivimos en una sociedad en la que el sexo es muy importante. La virginidad siempre ha sido un tabú, la hayas perdido o no. Pero eso lo vamos a cambiar ya”, anuncian los presentadores en el arranque del programa. El concurso promete citas románticas, desafíos sexis, la llegada de nuevos participantes y giros inesperados que pondrán a prueba a los concursantes en lo personal y en lo emocional.
La sinopsis oficial habla del “mayor grupo de vírgenes sexis jamás reunido” en un reality. Allí buscan amor, experiencias y una evolución personal en un entorno libre de juicios, lo que permite a los participantes explorar sus sentimientos con intensidad. El programa mezcla el tono ligero de un dating show con un trasfondo que pone sobre la mesa temas como el tabú de la virginidad y la presión social sobre la sexualidad.
