26/08/2025

'Dog House' se recupera en La 1, volviendo al doble dígito, y se mide con 'Renacer', mientras Telecinco mejora con el cine pero no despega

El formato de adopciones sube más de dos puntos y roza a la serie de Antena 3. Telecinco gana algo de aire con 'Way down', pero no pasa del 7%

'Dog House', 'Renacer' y 'Way Down'

'Dog House', 'Renacer' y 'Way Down' / RTVE/Atresmedia/Telecinco

Redacción Yotele

Madrid

La noche del martes estuvo marcada por la mejoría de 'Dog House' en La 1, que se recupera del tropiezo de la semana pasada con una subida de +2,1 puntos hasta alcanzar un 8,5%. El formato se acerca a 'Renacer', la serie turca de Antena 3, que pese a mantenerse líder con un 10,8%, baja siete décimas respecto a su anterior entrega.

El access también dejó datos interesantes: 'Viaje al centro de la tele' (10,3%) se impuso a la reposición de 'El hormiguero' (10%), mientras que 'First Dates' firmó uno de los mejores resultados de la franja con un 11,3% en Telecinco. Ya en el prime time, la cadena principal de Mediaset logró mejorar su floja oferta de la semana pasada con la película 'Way down', que subió 1,5 puntos, aunque no consiguió superar el 7%. En Cuatro, 'Código 10' creció hasta un 6,8% y laSexta alcanzó un 5,9% con la cuarta entrega de 'Torrente'.

En la tarde, las telenovelas volvieron a brillar: 'Sueños de libertad' se impuso con un 13,4% muy ajustado a 'La promesa' (13,3%), mientras 'Valle salvaje' cerró temporada con un 11,8% tras subir 1,4 puntos. 'Pasapalabra' dominó sin problemas con un 20,8%, y 'Tardear' mejoró hasta un 8,8%.

Por la mañana, 'La hora de La 1' se mantuvo fuerte con un 17,7% pese a perder algunas décimas, muy por encima de 'Espejo público', que cayó a un 9,8%. En laSexta, 'Aruser@s' sigue sumando y firmó un 14,6% y un 14,7% en sus dos tramos, mientras 'Al rojo vivo' creció hasta un 7,7%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 963.000 (10,3%)

Dog House: 760.000 (10,6%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 935.000 (10%)

Renacer: 743.000 (10,8%)

Telecinco

First Dates: 1.054.000 (11,3%)

Cine 5 estrellas “Way Down”: 380.000 (7%)

laSexta

El intermedio: The very best: 348.000 (3,7%)

El taquillazo “Torrente 4”: 380.000 (5,9%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 312.000 (3,6%)

Viajeros Cuatro: 644.000 (6,9%)

Código 10: 375.000 (6,8%)

La 2

Cifras y letras: 344.000 (4,2%)

Cifras y letras: 591.000 (6,5%)

Los mil días de Allende: 245.000 (2,6%)

Los mil días de Allende: 204.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 281.000 (9,5%)

Antena 3

Renacer: 205.000 (6,8%)

laSexta

Cine “Fuga de cerebros 2”: 99.000 (4%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 79.000 (4,2%)

La 2

Los mil días de Allende: 128.000 (2,4%)

Los mil días de Allende: 98.000 (3,5%)

Festivales de verano: 19.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 725.000 (9,1%)

Valle Salvaje: 829.000 (11,8%)

La promesa: 865.000 (13,3%)

Malas lenguas: 459.000 (7,3%)

Aquí la Tierra: 598.000 (8,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.111.000 (13,4%)

YAS verano: 733.000 (10,9%)

Pasapalabra: 1.444.000 (20,8%)

Telecinco

Tardear: 674.000 (8,8%)

El diario de verano: 485.000 (7,6%)

Agárrate al sillón: 528.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 451.000 (5,5%)

Más vale tarde de verano: 411.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 389.000 (5%)

Lo sabe, no lo sabe: 381.000 (6%)

La 2

Grandes documentales: 238.000 (3,4%)

Malas lenguas: 245.000 (3,9%)

Malas lenguas 2. Al cuadrado: 348.000 (4,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 268.000 (17,7%)

Mañaneros 360: 380.000 (12,8%)

Mañaneros 360: 654.000 (8,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 230.000 (9,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 664.000 (14,3%)

La ruleta de la suerte: 1.423.000 (20,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 212.000 (11,8%)

Vamos a ver verano: 322.000 (11,9%)

Vamos a ver más verano: 604.000 (9,6%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 135.000 (14,6%)

Aruser@s: 276.000 (14,7%)

Al rojo vivo: 262.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 19.000 (2,3%)

Alerta cobra: 19.000 (1,7%)

Alerta cobra: 37.000 (2,3%)

Alerta cobra: 40.000 (2%)

En boca de todos: 177.000 (5,9%)

La 2

De parque en parque: 7.000 (1,2%)

¡Qué animal!: 7.000 (1%)

Turismo rural en el mundo: 6.000 (0,7%)

México indómito: 18.000 (1,3%)

Hoteles gourmet: 16.000 (0,9%)

Reduce tu huella: 38.000 (1,9%)

Los paisajes más bellos del mundo: 79.000 (3,6%)

El western de La 2 “Shango, la pistola infalible”: 65.000 (2,4%)

El cazador: 99.000 (2,2%)

La vuelta: 319.000 (3,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.875.000 (21,5%)

Telediario 1: 1.087.000 (12,4%)

Informativos Telecinco 15h: 868.000 (9,9%)

laSexta Noticias 14h: 541.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 1: 427.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.494.000 (18%)

Telediario 2: 862.000 (10,4%)

Informativos Telecinco 21h: 645.000 (7,6%)

laSexta Noticias 20h: 409.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 374.000 (5,7%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 99.000 (12,4%)

Telediario matinal: 71.000 (12,3%)

El Matinal (Telecinco): 129.000 (10,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

TEMAS

