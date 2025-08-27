Gema López desvela en 'Espejo público' el motivo de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue generando titulares. Tras la exclusiva publicada por la revista Semana y el posterior comunicado del hijo de Isabel Pantoja en Instagram, ha sido en ‘Espejo Público’ donde se han ofrecido más detalles sobre los motivos que han llevado al matrimonio a poner fin a su relación tras once años juntos.

Gema López aseguraba que la noticia no sorprende del todo, aunque sí se ha producido en un momento inesperado. Según la información de la colaboradora, la convivencia en los dos últimos meses ha sido “insoportable”, con discusiones constantes y un Kiko Rivera que, pese a haber anunciado su recuperación, habría seguido sufriendo altibajos. Irene, por su parte, desde la muerte de sus padres, habría priorizado otros valores y su bienestar personal.

La periodista explicó que habría sido Kiko quien decidió abandonar la vivienda familiar para instalarse en casa de su representante de forma temporal. Además, habría mostrado interés en alquilar un piso en Triana, lo que refuerza la idea de un cambio de rumbo definitivo.

En cuanto al detonante de la ruptura, Gema López apuntó a la relación del DJ con Fran, que habría sido una “tapadera” de ciertos comportamientos. Irene no habría querido soportar más esa situación y, según la información, "Irene se habría enterado de ciertos bolos que no cuadraban, pero Kiko habría salido en defensa de Fran".

Por el momento, no se habla de terceras personas como motivo de la separación, aunque la periodista no descartó que Irene decida rehacer su vida en un futuro. Lo que parece claro es que ambos coinciden en mantener el bienestar de sus dos hijas como prioridad absoluta.