Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
